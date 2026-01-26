Ryan Wedding se entregó en embajada en México, aclara Sheinbaum tras dichos del FBI

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el aseguramiento de Ryan Wedding, quien, afirmó, se entregó de manera voluntaria en la embajada y no durante un operativo conjunto.

En este sentido, la mandataria afirmó que Wedding acudió a la embajada de Estados Unidos en México con sede en la capital del país, donde posteriormente arribaron autoridades mexicanas a confirmar y llevar a cabo su aprehensión.

Lo anterior se desprende luego de las declaraciones del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, quien aseguró que dicha captura fue resultado de un trabajo conjunto entre Estados Unidos y México.

Al respecto, la jefa de Estado negó que existan operaciones conjuntas entre fuerzas de seguridad estadunidenses y mexicanas en suelo nacional que hayan derivado en la captura del ciudadano canadiense Ryan Wedding, presunto líder criminal buscado por el FBI.

De acuerdo a la información dada a conocer en Palacio Nacional, el presunto criminal, de origen canadiense, era considerado uno de los 10 más buscados del FBI y que enfrentaba un proceso abierto en Estados Unidos, razón por la cual decidió entregarse.

Esta persona se entrega en la embajada, ¿cuál es la mejor prueba de que se entrega? Pues una publicación que él mismo hace. Tiene un proceso abierto en los Estados Unidos, se entregó en la embajada”, reiteró.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, habría asegurado que dicha captura fue resultado de un trabajo conjunto entre Estados Unidos y México. Cuartoscuro

¿Puede el FBI investigar en México?

En ese sentido, la primera presidenta del país recalcó que los agentes estadunidenses tienen limitaciones claras establecidas en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional, y que su actuación en el país se restringe al intercambio de información.

Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México. No permitiríamos eso. No estamos de acuerdo con ello”, expuso.

Sheinbaum Pardo añadió que esta postura ha sido expresada directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró que cualquier cooperación bilateral se limita al intercambio de información, particularmente en casos que también generan violencia en territorio mexicano.

Reproducir

fdm