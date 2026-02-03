Guadalajara y el running: el deporte como parte del bienestar urbano

Algunas ciudades han adoptado el running como una práctica cotidiana integrada al espacio urbano. Entre ellas se encuentra Guadalajara, donde en los últimos años el deporte al aire libre se ha incorporado de manera natural a la vida diaria de miles de personas. Parques, avenidas y espacios públicos funcionan hoy como puntos de encuentro para quienes ven en la actividad física una opción accesible para cuidar su salud y mejorar su calidad de vida.

Este crecimiento responde a una mayor conciencia sobre el bienestar integral y la necesidad de construir hábitos sostenibles a largo plazo. Más allá del enfoque competitivo, correr se ha consolidado como una práctica asociada con la constancia, la disciplina personal y el cuidado físico y mental.

De forma paralela al aumento en la práctica del running, también se ha reforzado el interés por la nutrición como un componente esencial del rendimiento y la recuperación. Especialistas en salud coinciden en que una alimentación equilibrada permite sostener el esfuerzo físico cotidiano, reducir el riesgo de fatiga y favorecer procesos de recuperación más eficientes, especialmente en actividades de resistencia.

La nutrióloga Bianca Azucena Becerra, egresada de la Universidad de Guadalajara, señala que los corredores —tanto recreativos como constantes— requieren fuentes de energía que se liberen de manera gradual y acompañen el gasto energético diario. En ese contexto, explica que los carbohidratos complejos cumplen un papel clave al ayudar a mantener niveles estables de energía durante la actividad física.

Entre los alimentos más utilizados se encuentra la avena, por su versatilidad y por su aporte de fibra, micronutrientes y energía sostenida. Además, contiene minerales como magnesio, hierro y zinc, vinculados con funciones como la contracción muscular, el transporte de oxígeno y los procesos de recuperación.

En Guadalajara, la avena forma parte de la alimentación cotidiana de muchas personas que practican running, integrándose a desayunos y comidas previas o posteriores al ejercicio. Dentro de ese consumo habitual aparece Granvita, una marca presente en la despensa de corredores recreativos y personas activas que buscan opciones prácticas para su alimentación diaria.

Como ejemplo de preparaciones sencillas, la nutrióloga Bianca Azucena Becerra comparte una receta que puede incorporarse a la rutina cotidiana, independientemente de si se entrena para una competencia. Se trata de una combinación básica que aporta energía suficiente para iniciar el día o acompañar una sesión de ejercicio moderado.

La preparación incluye media taza de avena, una taza de leche de almendra o agua, una cucharada de crema de cacahuate, un plátano, semillas de chía y canela al gusto. De acuerdo con la especialista, este tipo de platillos permite cubrir necesidades energéticas sin recurrir a productos altamente procesados.

El crecimiento del running también ha tenido un impacto social en la ciudad. Grupos de entrenamiento, comunidades de corredores y eventos de ruta han fortalecido una cultura urbana que concibe al deporte como un punto de convivencia y apropiación del espacio público.

En ese entorno se inscribe el Medio Maratón Internacional Guadalajara Electrolit 2026, una de las pruebas más relevantes del calendario deportivo local. La competencia cuenta con la Etiqueta Platino de World Athletics, un reconocimiento internacional que avala estándares de organización, seguridad y calidad de ruta.

Este tipo de certificaciones refuerza la posición de Guadalajara como una ciudad con infraestructura, capacidad organizativa y una comunidad activa vinculada al deporte. En conjunto, la práctica del running y los hábitos alimenticios asociados, como el consumo regular de avena, se consolidan como parte de un enfoque integral de salud que se expresa de manera cotidiana en el entorno urbano.

Datos del medio maratón

Qué: Medio Maratón Internacional Guadalajara Electrolit , Nutrido por Granvita 2026

Cuándo: Domingo 22 de febrero de 2026

Hora: 06:30 horas

Dónde: Zona Minerva, Guadalajara, Jalisco

