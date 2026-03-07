Video: Avistamiento histórico de ballena azul albina en Baja California Sur

En lo que representa un hito sin precedentes en la biología marina, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó sobre el avistamiento de una ballena azul albina en aguas del Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur.

De acuerdo con la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte de la Conanp, el albinismo es una condición genética hereditaria por la ausencia total o parcial de melanina, el pigmento responsable del color en la piel, ojos y pelo.

En el reino de los cetáceos, esta condición es extremadamente rara, con una incidencia estimada en algunas especies de apenas 0.0025% para ballenas jorobadas”.

Los registros más famosos de ballenas blancas se limitaban a otras especies, como la icónica ballena jorobada migaloo, vista por primera vez en 1991 frente a las costas de Australia, o el ejemplar bautizado como Galón de Leche, una ballena gris albina observada y grabada desde 2008 en Baja California Sur, y que se documentó nadando con su cría de color normal en 2016”, explicó.

Temporada de ballena azul supera expectativas

La Conanp dio a conocer que la temporada actual en el Parque Nacional Bahía de Loreto, ha superado las expectativas científicas y turísticas, ya que se han logrado identificar al menos 30 ejemplares distintos de ballena azul (Balaenoptera musculus)dentro del área natural protegida.

Este fenómeno se atribuye a una surgencia masiva de nutrientes que ha generado una disponibilidad extraordinaria de krill, el alimento principal de la ballena azul, que requiere consumir hasta cuatro toneladas diarias para subsistir”, señaló.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas agregó que esta abundancia de alimento cerca de la orilla, no sólo facilita la observación, sino que también indica un ecosistema marino saludable y productivo.

Foto: Conanp.

“Además de las ballenas azules, se reporta una presencia constante y abundante de ballenas jorobadas y ballenas de aleta, enriqueciendo la diversidad de cetáceos observables en el parque y consolidando a Loreto como un punto de referencia global para el avistamiento de fauna marina”, manifestó.

Ballena azul, una especie “En peligro”

La ballena azul está catalogada a nivel internacional como “En peligro”, en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), mientras que, a nivel nacional, se encuentra incluida en la Norma Oficial Mexicana 059, bajo la categoría de "Sujeta a Protección Especial".

*mcam