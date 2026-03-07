Mujeres son constructoras de paz: Juan Ramón de la Fuente

En un esfuerzo por proyectar las políticas de igualdad sustantiva de México a nivel global, el Gobierno de México presentó el programa LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes Comunitarias y Emancipación) ante más de 60 integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Desde Tecámac, Estado de México, el canciller Juan Ramón de la Fuente destacó la importancia de las mujeres como constructoras de paz.

Citando evidencia de la ONU, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que la participación femenina en procesos de mediación garantiza acuerdos más sólidos.

Es importante, si queremos alcanzar la paz, que les demos más espacios y más posibilidades de acción a las mujeres mediadoras”, afirmó.

Usuarias y trabajadoras del Centro explicaron al cuerpo diplomático los diferentes programas que se desarrollan en el Centro, quienes dialogaron con ellas y escucharon sus testimonios directamente. Existen 678 Centros como el de Tecámac, que ya están funcionando en el territorio nacional

Una de las políticas más relevantes en materia de género

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, definió a los centros LIBRE como una de las políticas públicas más relevantes en materia de género dentro del marco constitucional de igualdad sustantiva.

Estos espacios no solo ofrecen talleres y actividades deportivas, sino que brindan asesoría jurídica, psicológica y acompañamiento en casos de violencia.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, resaltó que estos centros son espacios seguros que transforman positivamente la vida de miles de usuarias a través de una atención profesional.

SRE y Secretaría de Mujeres firman convenio para promover igualdad sustantiva

En el evento, se firmó un convenio entre la Cancillería y la Secretaría de las Mujeres, que tiene por objetivo promover la igualdad sustantiva, dar seguimiento a compromisos internacionales, impulsar capacitación con perspectiva de género, fortalecer la política exterior feminista y la protección de los derechos de las mexicanas dentro y fuera del país. La gobernadora Delfina Gómez fungió como testigo de honor.

