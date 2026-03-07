Alumnos de prepa en Morelos se graban inhalando supuesta cocaína

Alumnos del CBTA 190 de Ocuituco, Morelos, grabaron un video que se difundió en redes sociales, en el que se les ve aspirando varias líneas presuntamente de cocaína sobre las pantallas de sus celulares en menos de ocho segundos; en respuesta, la dirección del plantel decidió expulsarlos y grabaron un video para tratar deslindar a los maestros y directivos.

En el primer video se observa cómo la persona que los graba les dice: “El primero en acabar gana”.

En el video se aprecia a varios jóvenes con uniforme deportivo escolar al interior de un salón. Frente a dos de ellos, que se encuentran sentados, se distinguen varias líneas de una sustancia blanca colocadas sobre teléfonos celulares, presuntamente cocaína, las cuales aparentemente inhalan por la nariz con ayuda de un objeto similar a un popote.

Alumnos del CBTA 190 ofrecen disculpas

El adolescente que grabó el video emitió una grabación de disculpa, en la que señaló: “Buenas tardes. Soy el chico que grabó el video que actualmente está circulando en todas las redes sociales. Sé que me equivoqué; sin embargo, admito mi error y me gustaría dejar en claro que la escuela no se equivocó”.

La única mujer que aparece en la grabación también ofreció una disculpa y expresó: “Hola, pues soy la del video del CBTA 190 que anda circulando ya en redes y quiero que sepan que admito, pues, mi error y que pues ya fui suspendida... ahora sí que como dicen, ya me sacaron de la escuela”.

El joven que aparece aspirando la presunta cocaína expuso que “yo me llamo Noé Abisaí y soy la persona que más apareció en el video donde aparezco consumiendo. Y quiero decir que la escuela ya tomó medidas, yo voy a ser expulsado y ya se están solucionando los problemas que se causaron por dichos sucesos”.

Escuela señala que aún no expulsa a los implicados

La escuela es federal y a través de un comunicado que digundió negó que los estudiantes hayan sido expulsados por el momento y se convocó a los padres de familia el próximo lunes para que se analice la situación.

Ocuituco es considerado uno de los territorios donde existe un mayor flujo de droga hacia el Estado de México.

*mcam