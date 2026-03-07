Guerrero fortalece la igualdad sustantiva; Evelyn Salgado garantiza justicia

Al participar en el Cuarto Congreso Estatal de Unidades de Género, la gobernadora de Guerero, Evelyn Salgado, afirmó que “hay un antes y un después de cuando gobiernan las mujeres, porque se ve y se siente la mano de la mujer en todos los espacios”. La mandataria refrendó su compromiso de impulsar la igualdad sustantiva en el estado con responsabilidad, sensibilidad y sororidad desde todos los espacios.

Reiteró su convicción de avanzar en la construcción de una cultura de paz al fortalecer los derechos humanos de todas y todos, especialmente de las mujeres guerrerenses, al promover políticas públicas que garanticen la igualdad y el acceso a una vida libre de violencia.

Enfatizó que la lucha por la igualdad continúa frente a retos como la violencia, la desigualdad y la pobreza, por lo que reiteró que su gobierno seguirá impulsando acciones para el empoderamiento de las mujeres. Agregó que “nadie tiene el derecho de violentar a las mujeres”, y llamó a cerrar filas para ayudar a que niñas y jóvenes conozcan sus derechos desde sus hogares.

Puntualizó que su gobierno continuará trabajando para garantizar justicia a las mujeres que han sido víctimas de violencia, fortaleciendo las acciones institucionales en territorio.

*mcam