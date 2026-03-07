8M: Mujeres rompen esquemas en carnicería de Hidalgo

En el centro del municipio de Chicuautla, Hidalgo hay una carnicería que llama la atención, y es que, es atendida únicamente por mujeres: Giselle, Mariana y Zayra.

Mientras cortan carne con la sierra, atienden y preparan la mercancía, Giselle platica que la carnicería inició como un negocio familiar fundado por su padre, pero ahora es ella, con su hermana Zayra quienes han quedado a cargo.

Para ellas, la carnicería es una fuente de ingresos, pero también el medio mediante el cual se han demostrado a sí mismas sus capacidades y con el que han logrado brindar oportunidades de empleo e independencia a otras mujeres, como a Mariana, quien a sus 21 años tuvo que migrar de la Ciudad de México a este municipio hidalguense sin ningún tipo de experiencia laboral, pero fue aquí donde Giselle y Zayra la recibieron y capacitaron.

Desde niña, Zayra ha estado relacionada con este rubro, y dice, es un oficio que regularmente no es desempeñado por muchas mujeres.

“Casi no he visto muchas mujeres en esta área... normalmente sí hay más hombres en lo que es el rubro de carnicería”, dijo a Excélsior Zayra Rubí.

Iniciar en la carnicería fue un proceso con diferentes matices para cada una: para Giselle, aprender a utilizar las máquinas representó un reto al vencer el miedo de emplear las herramientas como cuchillos y sierra, además de tener que lidiar con el acoso recibido por algunos clientes.

“A veces sí hay un poquito de acoso, digámoslo así, pero he tratado de sobrellevar los comentarios de los hombres”, señaló Giselle.

En el caso de Zayra fue lidiar con la desconfianza de quienes llevan más tiempo en el rubro o de los proveedores, mientras que, para Mariana fue el iniciar una vida independiente.

Las tres mujeres estuvieron de acuerdo al recomendar trabajar duro, pues es la clave del éxito... sin miedos, desde su punto de vista siempre es importante dar el primer paso, aunque se esté en ceros, para triunfar.

*mcam