García Harfuch afirma que Rubén Rocha Moya no cuenta con escolta federal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no ha solicitado medidas de seguridad al Gobierno federal ni el Gabinete de Seguridad se las ha proporcionado.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal descartó que al morenista y a otros funcionarios solicitados por el Gobierno de Estados Unidos se les haya proporcionado seguridad personal. En el caso de Rubén Rocha, dijo que sus escoltas son por parte del gobierno de Sinaloa o de la fiscalía estatal.