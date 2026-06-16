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García Harfuch afirma que Rubén Rocha Moya no cuenta con escolta federal

Omar García Harfuch afirmó que Rubén Rocha Moya no ha pedido protección federal y aclaró que su escolta depende de autoridades de Sinaloa.

Por: Ximena Mejía

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó las operaciones que ha realizado la Marina contra las drogas.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch.Foto: Especial

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no ha solicitado medidas de seguridad al Gobierno federal ni el Gabinete de Seguridad se las ha proporcionado.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal descartó que al morenista y a otros funcionarios solicitados por el Gobierno de Estados Unidos se les haya proporcionado seguridad personal. En el caso de Rubén Rocha, dijo que sus escoltas son por parte del gobierno de Sinaloa o de la fiscalía estatal.

Ni una ni otra, él no ha solicitado medidas de protección ni el gabinete de seguridad le proporciona. La escolta que él tiene no es del Gobierno federal, como ya lo hemos mencionado aquí. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía; desconozco de cuál de las dos corporaciones. Pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del gabinete de seguridad”, señaló.

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