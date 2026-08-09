Rosa pasará 40 años en prisión por matar a su hija

Rosa Isela “N” fue condenada a 40 años de prisión por la muerte de su hija, cuyo cuerpo abandonó en un lote baldío en el municipio de El Salto, Jalisco.

El caso tuvo su origen el 23 de diciembre de 2020, cuando se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña al interior de una bolsa de plástico en un terreno baldío ubicado a un costado de la colonia Lomas del Aeropuerto.

La víctima presentaba una evolución cadavérica de aproximadamente un mes al momento de su localización.

Desde el primer momento en que se presentó el hallazgo criminal, se inició el proceso ministerial a través del personal adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional.

Mediante entrevistas a vecinos de la zona, las y los Policías de Investigación establecieron que la niña tenía una discapacidad y requería de cuidados especiales, señalando además que habitaba en un domicilio ubicado a espaldas del sitio donde fue encontrada.

El trabajo de investigación resultó determinante cuando se detectó que Rosa Isela había sido inicialmente vinculada a proceso por el delito de maltrato infantil en perjuicio de otro de sus hijos y se encontraba recluida desde enero de 2021, por lo que el Ministerio Público coordinó la obtención e integración de pruebas genéticas.

Las confrontas de ADN practicadas por peritos especializados confirmaron de manera científica la relación filial entre la señalada y la víctima.

La labor ministerial y de litigación se consolidó en febrero de 2021 con la incorporación de testimonios clave, que revelaron que, durante una visita en el reclusorio, la hoy sentenciada confesó haber dejado a la niña a la intemperie durante la noche en la cochera de su finca.

Al percatarse por la mañana de que no contaba con signos vitales, la envolvió en una cobija, la introdujo en una bolsa y se deshizo del cuerpo, según se comprobó.

Tras evaluar de forma integral todas las pruebas presentadas por esta representación social, la autoridad judicial dictó la pena privativa de la libertad de 40 años, además de fijar el pago de 439 mil 612 pesos por concepto de reparación del daño e indemnización.