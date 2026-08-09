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Sanciona Secretaría Anticorrupción a 226 mandos federales por faltas administrativas

Las medidas responden a la comisión de faltas administrativas no graves que vulneraron el ejercicio de la función pública entre enero y junio

Por: Jaime Quiroz

Las sanciones fueron determinadas con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Las sanciones fueron determinadas con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosFoto: Especial

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, durante el primer semestre de 2026, aplicó sanciones a 226 personas servidoras públicas de nivel mando en el Gobierno Federal. Las medidas responden a la comisión de faltas administrativas no graves que vulneraron el ejercicio de la función pública entre enero y junio. Asimismo, la dependencia notificó la remisión de 416 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución, debido a que corresponden a conductas catalogadas como graves conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El balance oficial detalla que la totalidad de las infracciones no graves contabilizadas en el periodo ascendió a 242 casos por incumplimiento de funciones encomendadas, nueve por abuso del cargo y un expediente por abuso de funciones vinculado a situaciones de acoso y hostigamiento sexual o laboral. En cuanto al nivel jerárquico del personal involucrado, las determinaciones alcanzaron a diez titulares de unidad, ocho directores generales, 45 directores de área, 33 subdirectores y 130 jefes de departamento.

Las correcciones disciplinarias impuestas por la autoridad contemplaron 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones públicas o privadas y cinco destituciones. Cabe señalar que, bajo los criterios legales de proporcionalidad y gravedad, un solo funcionario pudo hacerse acreedor a más de un castigo. Los sancionados conservan expedito su derecho a impugnar los fallos, ante lo cual la institución aseguró que defenderá las resoluciones dictaminadas.

Con este paquete de medidas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ratificó su política de cero tolerancia frente a las irregularidades en la administración pública, reforzando la fiscalización interna en los mandos del Poder Ejecutivo para erradicar la impunidad y garantizar el cumplimiento estricto del marco legal en la función gubernamental.

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