Rosa Icela llama a Morena a “cuidar autoridad moral” del movimiento

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a los diputados de Morena a mantener una conducta “a la altura” de los principios del movimiento y evitar prácticas que desvíen su origen, en clara alusión al escándalo que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Ningún cargo, candidatura o interés personal puede estar por encima de México (…) El pueblo tiene memoria y sabe distinguir entre quienes se mantienen firmes en sus principios y quienes los abandonan cuando más se les necesita”, afirmó, desatando los aplausos de los diputados morenistas.

La titular de Gobernación sostuvo que la honestidad no puede quedarse en el discurso y lanzó una advertencia directa a los integrantes de Morena.

“Nadie puede servirse del movimiento para obtener privilegios, proteger intereses personales o vulnerar la ley”, señaló.

Rodríguez Velázquez pidió además no confundir unidad con silencio ni pensamiento único, pero insistió en que, una vez tomadas las decisiones democráticas, “el movimiento debe permanecer unido”, dijo.

“Ninguna posición vale la división del movimiento. Ninguna medición electoral justifica apartarnos de nuestros principios. Ninguna ambición individual puede estar por encima de México”, remarcó la secretaria de Gobernación durante el encuentro con la bancada guinda en San Lázaro, que este domingo realiza su reunión plenaria, previo al inicio del tercer y último año de la LXVI Legislatura.

Además, aprovechó para reconocer la conducción de Ricardo Monreal al frente del Grupo Parlamentario de Morena y agradeció el trabajo de los legisladores para aprobar las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al referirse al próximo periodo legislativo, Rodríguez sostuvo que Morena tiene una mayoría suficiente para sacar adelante la agenda presidencial y pidió mantener la cohesión cuando esté en juego el interés nacional.

Entre las prioridades legislativas enlistó la reforma constitucional para establecer que quien ocupe la Presidencia de la República o una gubernatura únicamente pueda contar con nacionalidad mexicana, que fue recibida ya en la Cámara de Diputados.

Además, de modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; reformas en materia forestal, ambiental, feminicidio, anticorrupción, movilidad y migración, inversión extranjera, además del Paquete Económico 2027.

ALCANCES DE SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

Durante su intervención, la funcionaria también presumió cifras alcanzadas durante este segundo año de la administración de Sheinbaum Pardo.

“El gobierno humanista trabaja para consolidar el cambio profundo que inició en 2018 en el país. Nuestra mandataria gobierna con principios con conocimiento y con una enorme cercanía con el pueblo. Ha demostrado que se puede defender a México con dignidad, conducir la economía con responsabilidad, ampliar derechos y comprometer la estabilidad, enfrentar los desafíos con serenidad e inteligencia y combatir la corrupción e impunidad con honestidad”, expresó.

En materia económica, Rosa Icela Rodríguez destacó que el empleo formal supera los 22.7 millones de puestos de trabajo, mientras que el desempleo se ubicó en 2.7 por ciento.

“Se reportó la cuarta cifra más alta de empleo formal desde que se tiene el registro y la mayor para un mes de julio con más de 22.7 millones de puestos de trabajo, lo que colocó a nuestro país como el segundo con la tasa más baja de desempleo con 2.7 solo después de Japón”, precisó.

Dijo además que el salario mínimo pasó de 88.30 pesos diarios en 2018 a 315 pesos actualmente, mientras que en la frontera norte aumentó de 176.70 a 440.87 pesos diarios, según las cifras expuestas ante los legisladores.

En el rubro de bienestar, destacó que el presupuesto para las pensiones, becas, apoyos al campo y a grupos históricamente vulnerables ha tenido un crecimiento constante y sostenido y este año rebasará el billón de pesos.

Además, enfatizó que “con una inversión de 181 mil millones de pesos en 2030, se concentrarán 152 proyectos hospitalarios, 50 nuevos y 47, ampliaciones, 55 sustituciones y mejoras mayores. Durante esta administración se realizarán más de 45,000 obras para garantizar hogares, mercados, escuelas y hospitales iluminados con el Plan México se impulsa la industrialización, el contenido nacional y la autosuficiencia alimentaria y energética”.

En seguridad, Rodríguez Velázquez destacó que el homicidio doloso ha disminuido 51 por ciento, mientras que la percepción de inseguridad cayó 4.4 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2025, de acuerdo con datos del Inegi.

También reportó que las jornadas de paz y atención territorial han acercado 8.5 millones de servicios y trámites a habitantes de municipios con alta incidencia delictiva y que, mediante los módulos de desarme, se han entregado voluntariamente más de 13 mil armas de fuego.

Aseveró que, con estas cifras, se demuestra que “la Estrategia Nacional de Seguridad Pública funciona (…) Ahora no hacemos la guerra como en otros gobiernos. Generamos condiciones de paz en los territorios y llevamos hasta las comunidades distintas acciones para atender las causas de la violencia”.

En materia de personas desaparecidas, agregó, la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata permitió localizar a más de 2 mil 500 personas desde su puesta en operación, mientras que, mediante distintas estrategias y la Plataforma Única de Identidad, se han localizado 13 mil 625 personas.

En el tema migratorio, detalló que desde el 20 de enero de 2025 han sido repatriados más de 280 mil mexicanos desde Estados Unidos y que el programa “México te abraza” ha brindado más de 1.6 millones de servicios para su recepción y reintegración.

Enfatizó la funcionaria que estas y otras acciones de la “administración humanista” de la presidenta Sheinbaum “contribuyen a mantener la gobernabilidad y estabilidad del país”.

En medio de una convocatoria desangelada, con la falta de un buen número de diputados de Morena, desde el Auditorio Aurora Jiménez, en San Lázaro, la encargada de la política interna del país cerró su mensaje con un llamado a los morenistas a preservar el proyecto de transformación y respaldar a Sheinbaum, pero también a recordar que los cargos son temporales y el mandato popular permanece.

“Los cargos son transitorios y el mandato del pueblo es permanente”, sentenció.