“No hay ninguna instrucción”: Rosa Icela niega línea a senadores de Morena

Por octavo año consecutivo, la Presidencia de la República no enviará iniciativas preferentes al Congreso de la Unión, aunque la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, adelantó que “vienen muchas iniciativas” durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

Luego de reunirse en privado con los senadores de Morena y participar en la fotografía oficial de la bancada, la funcionaria rechazó que haya girado alguna instrucción a los legisladores para respaldar las propuestas que presente el Ejecutivo.

No hay ninguna instrucción”, afirmó Rodríguez, quien señaló que durante el encuentro únicamente hubo un reconocimiento al trabajo de los senadores y se habló de la unidad y el compromiso del grupo parlamentario.

—¿Habrá iniciativa preferente? —se le preguntó.

—No, pero vienen muchas iniciativas —respondió.

La secretaria de Gobernación también fue cuestionada sobre lo que se espera del Primer Informe de Gobierno, que será entregado el próximo 1 de septiembre.

“Muy buenos resultados, muy buenos resultados”, respondió brevemente.

La bancada de Morena en el Senado realiza su reunión plenaria previa al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXVI Legislatura. El encuentro se desarrolla a puerta cerrada y, de acuerdo con lo informado, se restringió el acceso de los medios de comunicación, luego de que senadores afines al excoordinador parlamentario Adán Augusto López Hernández solicitaron que no hubiera acceso de periodistas a los trabajos internos.

Durante la plenaria está prevista la participación de integrantes del gabinete y funcionarios del gobierno federal, entre ellos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.