FMF reconoce a la Defensa

El general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro Coordinador de la “Copa Mundial de Futbol 2026” y comandante de la Fuerza de Tarea “Kukulkán”, recibió un reconocimiento que realizó la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por las labores de seguridad realizadas en el evento internacional.

A través de sus redes sociales, la Defensa informó que la entrega del reconocimiento se realizó la noche del sábado, previo al partido de futbol entre el Club América contra Puebla, en el Estadio Banorte.

En la ceremonia estuvieron presentes autoridades de la FMF, de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y del estadio, así como el general Villalvazo Barrios, quien acudió en representación del titular de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo.

Se indicó que en el evento se contó con la participación de personal militar con el despliegue de una Bandera Monumental; con las bandas de Guerra y de Música, así como el coro de la Defensa para la entonación del Himno Nacional.

La Defensa destacó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, trabajan para fortalecer el vínculo con la sociedad; fomentando el respeto a los símbolos patrios y se suman a los esfuerzos que impulsan el deporte en México.