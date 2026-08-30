Detienen en la autopista México-Cuernavaca a presunto violador

Por el delito de violación agravada en concurso real homogéneo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de Morelos ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Fernando “N”, quien fue puesto a disposición del juez que lo requirió.

De los hechos, un agente del Ministerio Público (MP) de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Trata de Personas conoció de la denuncia presentada por una madre de familia, quien señaló que el 20 de enero de 2024 y en fechas posteriores, la víctima había sido violentada por dicho sujeto en el municipio de Cuernavaca.

De las investigaciones y peritajes realizados, se confirmó el delito, por lo que el agente del MP especializado llevó la información ante un juez, obteniendo orden de aprehensión en contra del supuesto agresor.

Así, elementos de la AIC con apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México ubicaron y aseguraron a Fernando “N”, en la autopista México-Cuernavaca, y enseguida quedó a disposición de la autoridad que lo requirió.

Fernando “N” se presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional.