Marchan en Coahuila en el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada

Saltillo, Coahuila.— En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se celebra este 30 de agosto, integrantes del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUUNDEM) realizaron una jornada para visibilizar la problemática en la entidad.

Lourdes Herrera, integrante del colectivo, recordó que esta fecha se conmemora desde el 30 de agosto de 2011, luego de que fuera establecida en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

En Saltillo se llevó a cabo una misa en el Santuario de Guadalupe y posteriormente se realizó una marcha al Árbol de la Esperanza, en la Plaza de Armas; mientras que en Torreón la celebración eucarística y la colocación de las fotografías se llevaron a cabo en la Alameda Zaragoza, donde se encuentra el Árbol de la Esperanza.

Foto: Alma Gudiño

La madre de familia, quien busca a su hijo Brandon Esteban Acosta Herrera, de entonces 8 años de edad, quien desapareció junto con su padre, Esteban, y sus tíos Gerardo y Gualberto Acosta Rodríguez, manifestó que, a pesar de los discursos y de la disposición de las autoridades, siguen exigiendo verdad y justicia.

El colectivo FUUNDEC-FUUNDEM informó que busca a 380 personas, mientras que en Coahuila se tiene una cifra de 3 mil personas desaparecidas. En la entidad se han conformado ocho colectivos, lo que dimensiona la problemática en el estado.