Beatriz Mojica llama a fortalecer unidad en Guerrero

La consejera nacional de Morena respaldó a Claudia Sheinbaum y llamó a mantener la unidad para consolidar la transformación en Guerrero.

La consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y llamó a fortalecer la unidad del movimiento en Guerrero.

Durante la Asamblea de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, realizada en el Teatro Hundido de la Alameda Central de Chilpancingo, Mojica destacó la importancia de mantener un movimiento incluyente y cercano a la población.

La morenista reconoció al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, por impulsar un ejercicio que, dijo, permite escuchar a la militancia y fortalecer la unidad. “Estas asambleas son para escucharnos porque la transformación tiene que llegar a cada rincón. A Guerrero hay que conocerlo, caminarlo, sentirlo, pero sobre todo amarlo”, afirmó.

Mojica sostuvo que la transformación debe sentirse en cada comunidad y casa por casa. Además, señaló que Guerrero no puede construirse desde un escritorio. En ese sentido, reconoció los resultados de la administración de Sheinbaum a dos años de su inicio. Afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sentó las bases y que la actual presidenta está dando continuidad al proyecto.

La consejera nacional también respaldó la postura de Sheinbaum frente a Estados Unidos y destacó la defensa de la soberanía nacional. “La soberanía es la decisión del pueblo, que ningún gobierno extranjero venga a querer mandar al pueblo de México. Colaboración sí, subordinación nunca”, expresó.

Asimismo, manifestó su respaldo a la presidenta con el mensaje: “Presidenta, no estás sola”.

Finalmente, Mojica llamó a la militancia a cerrar filas y entender los cargos públicos como una responsabilidad al servicio de la ciudadanía. “Quien reciba la confianza del pueblo debe tener un corazón generoso”, señaló.

Recordó además una de las premisas de López Obrador: “El poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de la gente”. Por ello, afirmó que los cargos no representan herencias personales, sino compromisos colectivos con el pueblo.

En la asamblea participaron Jacinto González Varona; Guadalupe Almazán Morales, enlace del Distrito 07 federal; Abel Basilio Victorino, enlace de Jóvenes de Morena Guerrero, y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, aspirante a la coordinación de los trabajos de la Cuarta Transformación en Guerrero, entre otros liderazgos.