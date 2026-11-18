La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en la reunión que sostuvo este martes con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, no se abordó el cruce de declaraciones diplomáticas con la Embajada de China en México en torno al origen de los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo.

Al encabezar la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de Gobernación fue consultada sobre si existe algún reporte del gabinete de seguridad en lo que va del sexenio de que existan laboratorios que produzcan fentanilo, luego de que Ronald Johnson, difundió una campaña informativa citando reportes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

"No se trató el tema con el embajador ayer de ninguna manera, solamente vimos lo relativo a migración", indicó.

Rosa Icela Rodríguez puntualizó que el tema debe ser consultado con el mismo gabinete de seguridad, sin embargo, señaló que no tiene ubicado la presencia de laboratorios del narcotráfico dedicados a la producción de fentanilo.

"Sí me gustaría que quien pudiera puntualizar lo relativo a este tema ese sí fuera el gabinete de seguridad. Porque son los que tienen los datos más precisos y los que tienen actualizada la información, pero no, absolutamente nunca se ha visto este último dato que usted tiene, no absolutamente", respondió.

La representación diplomática de Estados Unidos aseguró que los cárteles importan sustancias con usos industriales para desviarlas hacia laboratorios clandestinos en México, donde presuntamente se producen la droga ilícita antes de traficarla hacia Estados Unidos.

Al respecto, la representación China en México sostuvo que la raíz de la crisis de opioides radica en las propias deficiencias regulatorias de Estados Unidos y en el abuso de fármacos dentro de su territorio.