Las embajadas de Estados Unidos y China en México se enfrascaron en una serie de acusaciones en redes sociales, en relación con el origen del fentanilo, opioide sintético hasta cincuenta veces más potente que la heroína, que domina actualmente el mercado ilegal de drogas en la Unión Americana, desplazando a otros estupefacientes tradicionales.

En un primer mensaje, la embajada de Estados Unidos resaltó que el fentanilo no empieza en México, ya que sus ingredientes vienen principalmente de China.

Detalló que se fabrica utilizando sustancias conocidas como precursores químicos. “De acuerdo con la DEA, empresas ubicadas en China son una de las principales fuentes de estos químicos para los narcotraficantes”.

Aunque muchos tienen usos industriales legítimos, también pueden ser desviados para fabricar drogas como el fentanilo”, se agregó en la publicación.

Horas después llegó la tajante respuesta de la embajada China en México en la que calificó como difamación la publicación en la que la representación diplomática de Estados Unidos denunció que el fentanilo nace en la nación asiática.

“Cabe preguntar si esta misión diplomática realmente está cumpliendo sus funciones en representación del gobierno estadounidense, y si puede tratar los asuntos con una actitud objetiva y respetuosa con la verdad”, se destacó en tono desafiante en las redes sociales.

Después, asentó que “la raíz del problema del fentanilo en los Estados Unidos radica en sus propias deficiencias regulatorias y en el abuso de los fármacos”.

Además, se dejó claro que la crisis del fentanilo en Estados Unidos “no la causó ni China ni México”.

Recordó que China y México han establecido el mecanismo de grupo de trabajo sobre precursores químicos, y han llevado a cabo una cooperación fructífera.

“China y México, partiendo de la perspectiva humanitaria, siempre han brindado asistencia con la mejor voluntad y el máximo esfuerzo”, agregó.

En el mensaje se destacó que “China es uno de los países con el control más estricto del mundo sobre las sustancias tipo fentanilo: el fentanilo incautado anualmente dentro de su territorio se mide solo por gramos”.

Por último, instó a la “embajada de los Estados Unidos en México a respetar la verdad y a dedicar su valioso tiempo de trabajo a la cooperación pragmática entre Estados Unidos y México, en lugar de recurrir una y otra vez a la calumnia, la injuria y la falsa imputación contra China”.