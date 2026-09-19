Rosa Icela Rodríguez participa en Comité Nacional de Emergencias tras simulacro nacional

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, participó este sábado en la sesión del Comité Nacional de Emergencias, realizada después del Segundo Simulacro Nacional 2026, como parte de las acciones para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

A través de una publicación en redes sociales, la funcionaria informó que, con la anfitrionía del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, participó en el ejercicio preventivo desde las instalaciones de la SSPC.

“La prevención es nuestra mayor fuerza y trabajando juntos fortalecemos la cultura de la protección civil”, señaló Rosa Icela Rodríguez en su mensaje.

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El Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizó este 19 de septiembre a las 12:00 horas en las 32 entidades del país, con diferentes hipótesis de sismo y la activación de sistemas de alertamiento. El ejercicio tuvo como objetivo poner a prueba los protocolos de actuación y la coordinación entre autoridades y población.

Posteriormente, se instaló el Comité Nacional de Emergencias para evaluar la capacidad operativa y la respuesta de las distintas instituciones involucradas en el ejercicio.

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En las imágenes compartidas se observa a Rosa Icela Rodríguez junto a Omar García Harfuch y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante la sesión del Comité Nacional de Emergencias. También participaron representantes de instituciones de seguridad, Fuerzas Armadas y protección civil.

El ejercicio contempló cinco hipótesis sísmicas para distintas regiones del país, incluida una de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

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Con estas actividades, las autoridades buscan fortalecer la preparación institucional y ciudadana ante fenómenos naturales y mejorar los protocolos de respuesta ante una eventual emergencia.