Rosa Icela Rodríguez: Gobernar es dialogar y servir al pueblo

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con diputadas y diputados de Morena durante su Cuarta Reunión Plenaria, donde dejó claro que el rumbo del país sigue marcado por el diálogo, la justicia social y el trabajo a favor de las mayorías.

Reconocimiento al trabajo legislativo

Desde el arranque, la secretaria agradeció la invitación y reconoció el liderazgo del grupo parlamentario, destacando el papel que han jugado en esta Legislatura para impulsar reformas clave que, dijo, ya están cambiando la vida de millones de personas. Haobló de los avances en derechos sociales, la protección de las mujeres, la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia, y el cierre de prácticas como el nepotismo y la reelección.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación en la plenaria de Morena Especial

Rosa Icela subrayó que, desde Gobernación, el trabajo diario es mantener la gobernabilidad del país sin imposiciones, apostando siempre por la escucha y el diálogo. “Un conflicto que no se atiende a tiempo se convierte en crisis”, señaló, al explicar que la política del actual gobierno es prevenir, mediar y construir acuerdos antes que reprimir.

Cuando el diálogo sí funciona

Puso como ejemplo casos concretos donde el diálogo ha dado resultados, como el histórico conflicto minero de Cananea, que después de casi dos décadas logró una salida justa para trabajadores y familias, o la atención a comunidades indígenas y agrarias en Oaxaca y otras regiones del país, donde se han reactivado mesas de diálogo, permitido retornos seguros y reconstruido el tejido comunitario.

En materia de seguridad y paz, destacó el trabajo territorial en los municipios con mayor violencia, donde brigadistas recorren colonias casa por casa, acercan programas sociales y acompañan a las familias. También resaltó acciones como el desarme voluntario, el Tianguis del Bienestar y la creación de Consejos de Paz, donde la propia comunidad participa en la solución de conflictos.

Plenaria de Morena Especial

Derechos humanos y justicia social como eje

La secretaria también habló del respeto a los derechos humanos como eje central del gobierno, tanto detnro como fuera del país. Señaló que México hoy reconoce errores del pasado y trabaja en repararlos, poniendo siempre a las víctimas en el centro. En ese mismo sentido, destacó la modernización del derecho a la identidad con la CURP como documento oficial desde el nacimiento, lo que facilita trámites y garantiza derechos desde edades tempranas.

Sobre temas recientes, informó que se ha dado atención directa a las víctimas del accidente del tren interoceánico y que continúa la estrategia de apoyo a mexicanos repatriados, asegurando una recepción digna y acompañamiento integral. También reiteró el rechazo del gobierno a cualquier forma de racismo, xenofobia o discurso de odio.

Llamado a cerrar filas y seguir con las reformas

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez llamó a las y los legisladores a mantener el ritmo de trabajo para sacar adelante las reformas pendientes, como la reducción de la jornada laboral y la reforma electoral, y cerró con un fuete reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien dijo cuenta con un respaldo histórico del pueblo por gobernar con la ley en la mano, pero también con sensibilidad social.

Con ese mensaje, concluyó su participación reafirmando que la transformación del país sigue avanzando, con el pueblo al centro y la convicción de que gobernar, antes que nada, es servir.

