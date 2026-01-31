Presenta Claudia Sheinbaum Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este sábado el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California, con el fin de atender a las personas indígenas que migran desde el sureste del país, en busca de mejores condiciones de vida.

La titular del Ejecutivo Federal, anunció que el pequeño hospital del municipio se convertirá en Hospital General con Especialidades, una obra que estará a cargo de ingenieros militares.

Además, dio a conocer que se rehabilitarán los 20 centros de salud de San Quintín, con el compromiso de que van a tener médicos y medicamentos este mismo año.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum se comprometió a rehabilitar todas las escuelas primarias y secundarias del municipio y asignar recursos suficientes para que haya personal docente y maestros de lenguas originarias.

Al mismo tiempo, dijo que se crearán dos nuevas preparatorias, se ampliarán los cinco planteles de educación media superior y se concluirá la Universidad Intercultural.

Asimismo, destacó que se harán 20 mil acciones de vivienda, diseñadas específicamente para atender la movilidad temporal característica de los jornaleros agrícolas que migran a la región por temporadas.

Con el fin de que los compromisos se cumplan, la Presidenta de la República adelantó que regresará a San Quintín en seis meses.

De esta forma, se busca atender las demandas de indígenas mixtecos y tlapanecos de los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero, en materia de justicia laboral, salud, vivienda y entorno urbano.

Esta estrategia integral busca mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores agrícolas, contribuyendo así a su desarrollo, protección y bienestar integral.