Fascinante victoria de Sindárov sobre Erigaisi

En duelo de dos de los mejores estrategas del mundo el uzbeko Javokhir Sindárov, con las piezas negras, se alza con una resonante victoria sobre el belicoso GM indio Arjún Erigaisi al entrar a la recta final de Wijk aan Zee. El triunfo de Sindárov lo lleva al liderazgo compartido con su compatriota Nodirbek Abdusattórov y al conseguir su tercer triunfo y mantenerse invicto (con +3, =8,-0) se proyecta de la posición 21 a la 14 del planeta, mientras que Erigaisi al sufrir su 4a derrota se desploma del 5o al 10o sitio del mundo.

Sindárov, el caballo negro del T. de Candidatos, edificó su éxito al activar sus unidades mediante el sacrificio temporal de dos peones en la apertura. Ganó espacio y su Dama en el centro potenció su capacidad táctica. Aunque en equilibrio posicional Erigaisi se vio obligado a jugar a la defensiva y con mayor exactitud. La lucha derivó a un final de torre por bando con peón de ventaja del uzbeko.

Niemann derrotó a Nguyen y se sitúa a ½ punto de los líderes mientras que Giri le infligió la 3ª derrota al prodigioso Yagiz Kaan Erdogmus.

Clasificación R-11: 1) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 7 puntos reales; 2) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 7; 3) Hans Moke Niemann, EUA, 6 ½; 4) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 6 ½; 5) Matthias Bluebaum, Alemania, 6 ½; 6) Vincent Keymer, Alemania, 6; 7) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 5 ½; 8) D. Gukesh, India, 5 ½; 9) Anish Giri, Países Bajos, 5 ½; 10) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 5 ½; 11) Praggnanandhaa, R, India, 4 ½; 12) Aravindh, Chitambaram, India, 4; 13) Arjún Erigaisi, India, 4; 14) Nguyen, TVD, R. Checa, 3 puntos. Resultados R-11: 1) Van Foreest ½ Abdu; 2) Erigaisi 0-1 Sindárov; 3) Praggna 0-1 Keymer; 4) Nguyen 0-1 Niemann; 5) Gukesh ½ Aravindh; 6) Giri 1-0 Erdogmus; 7) Fedoseev ½ Bluebaum.

R-12: 1) Abdu vs Bluebaum; 2) Erdogmus vs Fedoseev; 3) Aravindh vs Giri; 4) Niemann vs Gukesh; 5) Keymer vs Nguyen; 6) Sindárov vs Praggna; 7) Van Foreest vs Erigaisi.

Blancas: Arjún, Erigaisi, India, 2,775. Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,726. GdeD. V. Botvinnik, D43.R–11, Wijk aan Zee, 30–01–2026.

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 c6 5.Dc2 Generalmente las blancas desarrollan su Ac1 a g5 o bien consolidan el centro con la estructura Carlsbad mediante e3. Esto permite a las negras igualar la posición con el sacrificio temporal de c5 y la activación de sus piezas. 5...dxc4 6.a4 c5 7.dxc5 Cc6 8.e4 Cb4 9.Db1 Axc5 10.Axc4 e5 11.0–0 0–0 Las negras alcanzan posición sólida y relativamente simétrica. Pueden conectar sus torres en igual número de tiempos a las blancas. 12.Ag5 h6 13.Ah4 De7 14.h3 Ae6 Toque de creatividad Sindárov entrega un peón para desarrollar con rapidez una de sus torres y adueñarse de la columna central abierta d. 15.Cxe5 Tad8 16.Axe6 Dxe6 17.Cf3 Equilibrio, pero la dinámica de sus unidades le permite penetrar en territorio enemigo con algo más: se crea una delgada imagen de jaque mate, lo cual significa, microventaja. 17...Td3! Al Apoderarse de la casilla d3 las negras hipotéticamente pueden jugar Txf3, Dxh3 y Cf6-h5 seguido de Cf4 con mate en g2. y si las blancas, tras ...Dxh3 responden con Axf6 y evitan el mate, entonces las negras conseguirían tablas con el perpetuo Dg3+ seguido de Dh3+-. 18.e5 Ch5 19.Ce4 Buen lance de Eriagisi que impide el sacrificio táctico en f3. 19...b6 20.Ta3= Dd5 21.Txd3 Cxd3 22.Cc3 Dc4 La poderosa Dama en el centro posee mayores perspectivas tácticas. Sindárov amenaza Cxe5 seguido de Dxh4, con igualdad. Las negras deben estar pensando en activar su Tf8. 23.Td1 Cxe5 24.Cxe5 Dxh4 25.Df5 Sin duda apoya la casilla f2. Pero era mejor jugar: 25.Ce4 Te8 26.Cg4 De7 (26...f5 27.Cxc5 fxg4 28.Dg6 Tf8 29.Ce4 gxh3 30.De6+ Tf7 31.De8+ Tf8 32.De6+ Tf7=) 27.Cxc5 Dxc5=. 25...Cf4 26.Ce4 Ce2+ 27.Rf1 Cd4 28.Dg4 (28.Txd4 Axd4 29.g3 De7 30.Cc6 Dc7 31.Cxd4 Dc4+ 32.Ce2 Dxa4=) 28...De7 29.Cxc5 bxc5 30.Te1 Db7 31.De4 Da6+ 32.Rg1 Dxa4= Sindárov captura el peón aunque su estructura presenta dos peones desligados. 33.Dd5 Da5 34.Td1? (34.Te4 Da1+ 35.Rh2 Dxb2 36.Dxc5 Ce6 37.Dxa7=) 34...Dc7-/+ 35.Te1 Td8 36.Dc4 Te8± 37.f4 g5 38.Td1–+ Td8 Amenaza ganar la calidad. 39.Tc1 Ce6 40.f5? Cf4 41.Cg4 h5 42.Cf6+ Rg7 43.Ce4 Db7-+. Con Rayos X en g2. 44.Dc2 Td4 45.Te1 Cd3 46.Dd2 Cf4 47.Dc2 Db4 Algunos de los últimos lances hostigan a la pieza sin apoyo obligando a las blancas a jugar a la defensa. 48.Dc3 (48.Te3 Tc4 49.Cc3 Db6 50.b3 Td4 51.Ce4 c4 52.Rh1 Td3 53.Txd3 cxd3 54.Dc3+ f6 55.Cxg5 Ce2 56.Da1 Cg3+ 57.Rh2 d2 58.Rxg3 Dd6+ 59.Rf2 d1D–+) 48...a5 49.Cxg5 Dxc3 50.bxc3 Td2 51.Rf1 Txg2 52.Te4 Txg5 53.Txf4 Rf6 54.Ta4 Tg3! Más aguda que Txf5+ 55.Tc4 Txh3–+ 56.Rg2 Te3 57.Txc5 Te5 58.Tc7 a4 El final está perdido 59.Ta7 Te4 60.Tc7 Te7 61.Tc6+ Rxf5 62.Ta6 Te4 63.Tc6 Te6 64.Tc5+ Te5 65.Tc7 Ta5 66.Txf7+ Re4 Blancas declinan. 0–1.