Inaugura Claudia Sheinbaum carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, en la sierra de Sonora

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, en la sierra de Sonora, que representó una inversión de mil 822 millones de pesos, lo que saldó una deuda histórica con los habitantes de la región.

En su intervención, la titular del Ejecutivo Federal aseguró que estamos viviendo un momento muy especial en nuestro país con la Cuarta Transformación de la vida pública de México, luego de un largo periodo neoliberal, en total 36 años, que dieron paso a seis sexenios encabezados por Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.

“Seis sexenios de empobrecimiento del pueblo, de saqueo, de entrega de los recursos naturales a particulares y extranjeros, de venta de las empresas del Estado, y de mucha corrupción, pero en el 2018, el pueblo de México, dijo basta, basta, y llegó a la Presidencia, ¿Quién llegó?, Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Destacó que a partir de entonces 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, "algo nunca antes visto en la historia", gracias a la justicia social y la honestidad.

La Presidenta de la República recordó que de 2018 a 2026 el salario mínimo pasó de dos mil 650 pesos a nueve mil 500 pesos, mientras que en la frontera alcanza más de 13 mil pesos, sin inflación, sin devaluación del peso y con récord en inversión extranjera.

Además, señaló que a través de los programas sociales este año se invertirán un billón de pesos del presupuesto, con el dinero que antes se robaban y que ahora sirve para lanzar cuatro nuevos apoyos: Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa y la Beca Universal Rita Cetina.

La carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que se comenzó a construir en marzo de 2025, tiene una longitud total de 134 kilómetros, 18 kilómetros en Sonora y 116 kilómetros en Chihuahua, con dos carriles, siete puentes, dos entronques y una interconexión con la carretera Agua Prieta-Bavispe.