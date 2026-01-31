Mi querido viejo: estoy seguro que en los brindis de fin de año, y algunos que se escucharon en este mes, estuvieron presentes los deseos de una larga vida y buena salud.

Es por eso que te quiero compartir un documento que puede ser interesante, ahora que la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida diaria. ChatGPT es una aplicación de chatbot de inteligencia artificial desarrollada en 2022, por OpenAI. El chatbot es un modelo de lenguaje especializado en el diálogo y ahora puedes tú preguntarle lo que quieras, ChatGPT te responderá.

Se le preguntó a ChatGPT cómo vivir 140 años y la sorprendente respuesta de la IA está dando la vuelta al mundo.

La consulta fue dirigida a ChatGPT y la respuesta del sistema de inteligencia artificial se volvió viral, porque no mencionó dietas estrictas, rutinas de ejercicio ni suplementos milagrosos. En cambio, habló de algo que la mayoría olvida, pero que podría tener más impacto que cualquier tratamiento: vivir sin estrés emocional.

El mensaje que más llamó la atención no fue sobre el estrés cotidiano, ése que surge del tráfico o las tareas diarias, sino sobre el “estrés profundo que nace de no ser uno mismo”.

ChatGPT señaló que el verdadero desgaste aparece cuando las personas viven para complacer a otros, cuando fingen felicidad o cuando callan lo que les duele. Ese tipo de presión, explicó, desgasta las células, eleva el cortisol y acelera el envejecimiento, afectando la salud tanto física como mental. La reflexión se popularizó en redes sociales a través de un post de @bykristinamorales, quien compartió la conversación en Instagram inspirada en investigaciones sobre las Zonas Azules, lugares del planeta donde la gente supera los 100 años con notable calidad de vida.

En la publicación, ChatGPT resumía su mensaje en siete reglas que podrían transformar la forma en que vivimos.

La primera regla era clara: “evita el estrés crónico”. Según la respuesta, cuando una persona vive tratando de agradar a otros, está restando tiempo a su propia existencia. La calma, afirmó, no se encuentra, se elige. Este tipo de bienestar no depende del entorno, sino de una decisión consciente de priorizar la paz mental.

La segunda regla fue “vive hoy, no después”. Muchas personas postergan la felicidad esperando un futuro ideal: la jubilación, el éxito o la estabilidad. Pero la vida, recordó ChatGPT, ya está ocurriendo hoy. Cada día cuenta, incluso el más rutinario.

La tercera invitación fue “rodearte de vínculos reales”. Según los estudios sobre longevidad, la soledad emocional puede ser más dañina que una mala alimentación o el sedentarismo. Una conversación sincera o un abrazo auténtico, señaló, pueden sanar más que cualquier medicina.

En cuarto lugar, ChatGPT destacó la importancia de “encontrar tu propósito”. No se trata de grandes misiones, sino de tener una razón simple y verdadera para levantarse cada mañana. El sentido de vida, dijo, es la mejor vitamina.

La quinta regla rompió otro mito: “no te obsesiones con la salud”. Vivir contando calorías o persiguiendo la perfección también agota. El secreto está en el equilibrio, no en la rigidez. Cuidar el cuerpo, pero sin olvidar disfrutar la vida.

La sexta recomendación fue “muévete naturalmente”. Caminar, subir escaleras, bailar o hacer jardinería. No se necesitan rutinas extenuantes para mantenerse activo; el cuerpo sólo necesita moverse con alegría.

Finalmente, la séptima regla cerró con un mensaje profundo: “escucha a tu cuerpo”. Comer cuando hay hambre, descansar cuando se siente cansancio y respetar los límites que el organismo marca. Ignorar esas señales, advirtió, puede tener consecuencias a largo plazo.

El verdadero secreto, concluyó ChatGPT, no está en vivir más, sino en vivir en paz.

Una vida larga no tiene sentido si está llena de ansiedad, falsedad o agotamiento emocional; la clave podría ser tan simple como aprender a vivir sin máscaras, conectar con lo esencial y dejar de correr tras lo que no importa.

Espero, querido viejo, que los consejos de la inteligencia artificial sean útiles para ti.