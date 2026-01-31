Atacan a balazos al alcalde de Temoac, Morelos

El presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue atacado a balazos este miércoles mientras circulaba sobre la carretera federal México–Oaxaca, a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco. El edil viajaba en un vehículo particular acompañado de su esposa cuando fue interceptado por hombres armados que se desplazaban en motocicleta.

El ataque ocurrió alrededor de las 15:29 horas, cerca de la gasolinera El Faro. Testigos alertaron a las autoridades sobre las detonaciones de arma de fuego y, al llegar al sitio, policías confirmaron que la persona herida era el alcalde.

Estado de salud del edil

Paramédicos atendieron de inmediato a Lavín Romero en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital regional para recibir atención especializada. De acuerdo con versiones preliminares, el funcionario sufrió un impacto de bala en la cadera, aunque su vida no estaría en peligro. Fuentes médicas y autoridades locales lo reportan fuera de riesgo, ya que los proyectiles no alcanzaron órganos vitales.

Tras el ataque, la zona fue resguardada por fuerzas de seguridad y se desplegó un operativo para intentar ubicar a los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer detalles sobre la cantidad de atacantes, el tipo de armas empleadas o las características de la huida.

Personal de seguridad permanece en el sitio realizando diligencias forenses, recopilando pruebas balísticas y preservando la escena del crimen.

Antecedentes de violencia

Valentín Lavín Romero gobierna Temoac desde enero de 2025, aunque ya había ocupado el cargo entre 2019 y 2021. El municipio, ubicado en la zona oriente de Morelos, ha enfrentado diversos desafíos en materia de seguridad.

En 2018, cuando Lavín era alcalde electo, tres familiares de su esposa fueron asesinados en un ataque armado en Huazulco, un hecho que generó conmoción en la región y que fue investigado por la fiscalía estatal sin que se resolvieran públicamente los móviles.