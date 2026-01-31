Fallece Gustavo Sánchez Vázquez, senador del PAN, a los 62 años

El senador Gustavo Sánchez Vázquez, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), falleció este sábado 31 de enero a los 62 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el legislador perdió la vida a causa de complicaciones pulmonares que arrastraba desde tiempo atrás.

El panista se perfilaba como uno de los aspirantes de su partido a la candidatura para la gubernatura de Baja California, lo que lo mantenía en la escena política estatal como un liderazgo visible y con trayectoria consolidada.

Reacciones en el Senado

La bancada del PAN en la Cámara Alta expresó sus condolencias a través de un mensaje en redes sociales, en el que destacó la vocación de servicio y el compromiso del legislador con México. “Su vida fue ejemplo de compromiso, entrega y vocación de servicio hacia México. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y seres queridos”, señaló el comunicado.

Desde otras fuerzas políticas también se manifestaron mensajes de solidaridad. La senadora de Morena, Cynthia López Castro, escribió en su cuenta de X: “Con mucho dolor me entero del fallecimiento de mi compañero senador Gustavo Sánchez, con quien compartí trabajo en comisiones. Lamento en lo más profundo su partida. Un abrazo a sus familiares y amigos. En paz descanse”.

Tras el fallecimiento, la senaduría será ocupada por su suplente, José Máximo García López, ex regidor en Tijuana, quien deberá rendir protesta en los próximos días para asumir la representación en el Senado.

Trayectoria política

Originario de Mexicali, Gustavo Sánchez acumuló más de 30 años de militancia en Acción Nacional y se convirtió en uno de los principales liderazgos del partido en Baja California.

Fue el último alcalde panista de Mexicali durante el periodo 2016-2019, además de desempeñarse como diputado local en la XXI Legislatura de Baja California. En 2019 intentó reelegirse como alcalde, pero perdió frente a la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Su carrera política incluyó cargos como síndico municipal de Mexicali entre 1995 y 1997, y procurador fiscal dentro de la Secretaría de Finanzas del estado entre 1989 y 1994, durante la administración de Eugenio Elorduy Walther.

Labor legislativa

Sánchez Vázquez asumió como senador el 1 de septiembre de 2024, por la vía de primera minoría. Integraba las comisiones de Estudios Legislativos, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores América del Norte, Asuntos de la Frontera Norte y Administración.

Se distinguió por mantener una postura crítica hacia el gobierno federal y por consolidarse como una de las voces más visibles del PAN en Baja California, defendiendo temas relacionados con la frontera norte y la economía regional.

Le sobreviven su esposa Margarita de Sánchez, sus hijos Gustavo y Alejandro, así como su nieto Gustavo, quienes acompañaron su trayectoria política y pública a lo largo de más de tres décadas de servicio en el ámbito estatal y nacional.