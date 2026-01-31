Asesinan a familiares de Mario Delgado, abaten a sicarios

En Colima, dos mujeres, familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fueron asesinadas a balazos la madrugada del sábado al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Placetas Estadio, en la ciudad de Colima.

Las víctimas, madre e hija, eran tía y prima del funcionario federal. El hecho que fue confirmado por familiares, entre ellos el diputado federal Felipe Delgado, quien en una transmisión de un medio local, reconoció el parentesco.

Tras el ataque, autoridades localizaron a los presuntos responsables en Villa de Álvarez; tres fueron abatidos en un enfrentamiento y un agente resultó lesionado. Especial

Tras el ataque, personal de la Fiscalía General del Estado realizó un operativo, que derivó en la localización de las personas involucradas en este doble homicidio. Tras el operativo el Gobierno de Colima informó que fueron abatidos tres presuntos responsables, en un enfrentamiento en el municipio de Villa de Álvarez.

De acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento ocurrió cuando fuerzas del orden localizaron el vehículo presuntamente utilizado en el crimen y al acercarse al domicilio en el que se encontraba, fueron recibidos a balazos, por lo que además de los tres presuntos homicidas abatidos, también un elemento de la Fiscalía resultó lesionado, aunque se reporta fuera de peligro. El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género.