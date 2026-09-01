Lluvia paraliza vialidades y deja autos varados en Pachuca

Una intensa lluvia registrada este martes provocó afectaciones en distintos puntos de Pachuca, Hidalgo, donde varias vialidades presentaron acumulaciones de agua y complicaciones para la circulación.

Entre los puntos con mayores problemas se encuentran los bulevares Felipe Ángeles, Colosio, Minero y Ramón G. Bonfil, donde el flujo vehicular se vio severamente afectado y algunos automovilistas quedaron varados.

Ante las condiciones climatológicas, elementos de la Policía Estatal y del H. Cuerpo de Bomberos desplegaron recorridos de vigilancia y apoyo en Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala.

Elementos de Protección Civil apoyan a automovilistas varados en calles de Pachuca Foto: Especial

Las autoridades también recibieron reportes de inundaciones en diferentes colonias de la capital hidalguense, por lo que mantienen presencia en zonas consideradas susceptibles a afectaciones.

El monitoreo se realiza en coordinación con autoridades estatales y municipales, mientras que los reportes son atendidos mediante el C5i Hidalgo y el número de emergencias 911.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar zonas inundadas, no intentar cruzar corrientes de agua y permanecer en sitios seguros ante el riesgo de nuevas precipitaciones.

Elementos de Protección Civil apoyan a automovilistas varados en calles de Pachuca Foto: Especial

Ayer también hubo colapso de vialidades por la lluvia

Una intensa lluvia registrada la tarde del lunes provocó encharcamientos y afectaciones a la circulación en distintos puntos de la zona metropolitana de Pachuca, además de dejar automovilistas varados.

Entre las vialidades con mayores complicaciones se encuentran los bulevares Felipe Ángeles, Luis Donaldo Colosio y Ramón G. Bonfil, donde el acumulamiento de agua dificultó el tránsito. También se reportaron afectaciones en fraccionamientos, entre ellos Real de Toledo.

Ante las condiciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), mediante la Policía Estatal y el H. Cuerpo de Bomberos, realizaron recorridos para auxiliar a conductores y personas afectadas, así como supervisar sitios identificados como susceptibles a inundaciones.

Las corporaciones mantuvieron coordinación con autoridades estatales y municipales para atender los reportes generados por las precipitaciones.

El C5i de Hidalgo continuó recibiendo solicitudes de auxilio mediante el 911 de Emergencias, mientras las autoridades mantienen vigilancia en los puntos con posibles riesgos.