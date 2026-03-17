Ronald Johnson: “Frenar tráfico ilegal de armas y desarmar a cárteles es una prioridad”

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la colaboración entre ambos países en el combate a las bandas que trafican drogas y armas.

Puso como ejemplo la sentencia que este día se anunció contra el mexicano José De La Cruz-Cardoza, de 52 años y residente de Piedras Negras quien fue sentenciado a 15 años de prisión y una multa de 15 mil dólares por el contrabando de ocho armas de fuego y 15 cargadores, descubiertos a mediados del año pasado cuando intentaba regresar a México por el puente fronterizo de Eagle Pass.

Para @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein, frenar el tráfico ilegal de armas y desarmar a los cárteles es una prioridad. Este caso es un ejemplo más del compromiso del presidente Trump para desarticular las redes de tráfico de armas y llevar a los criminales ante la justicia. Trabajando juntos, fortalecemos la seguridad de nuestras naciones”, destacó el diplomático norteamericano.

Este martes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destacó la investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en Del Río y San Antonio, Texas, que resultó en la sentencia contra el connacional mexicano que fuera detenido el 12 de julio de 2025 y posteriormente cuatro de sus cómplices.

En un primer momento, este sujeto negó la posesión de armas de fuego, municiones o divisas por un valor superior a 10 mil dólares durante una inspección de salida en el puerto de entrada de Eagle Pass.

Sin embargo, un registro de su vehículo realizado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dejó al descubierto ocho pistolas y 19 cargadores.

En su declaración, reconoció vender las armas a un precio de entre 150 y 200 dólares en México.

También, haberlo hecho en al menos 10 a 12 ocasiones anteriores.

Cruz-Cardoza se declaró culpable de un cargo de conspiración para traficar armas de fuego en septiembre pasado.

Como parte del caso, el 16 de julio de 2025, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), junto con el Departamento de Policía de San Antonio y la Oficina de Control de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia en San Antonio de su cómplice, un inmigrante indocumentado Reymundo Hernández-Nino, donde se recuperaron un total de 24 armas de fuego, incluyendo pistolas, rifles de asalto tipo AR-15 y una escopeta.

La ATF también recuperó más de 4000 cartuchos de munición y varios chalecos antibalas de la residencia.

Con base en otras pruebas obtenidas durante la investigación, la ATF determinó que las armas, la munición y los accesorios estaban destinados a un cártel de drogas mexicano.

Este cómplice y otros tres más, Francisco Cardona Jr., Edgar Josué Montelongo-Loera y Kenia Lizbeth Montelongo, se encuentran en espera sentencia, luego de reconocer el cargo de conspiración para traficar armas de fuego a México.

jcp