“Recuperación de documento firmado por Hernán Cortés, gracias a cooperación entre México y EU”

El embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, destacó la recuperación de un documento que data de 1527, firmado por Hernán Cortés, sustraído del Archivo General de la Nación en México, hace más de 30 años, que fuera localizado por el FBI y devuelto a nuestro país recientemente, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La estrecha cooperación que están impulsando el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum ayuda a hacer que nuestras naciones sean más seguras, más fuertes y más prósperas, y también ayuda a proteger el patrimonio cultural e histórico de México.

Trabajando con las autoridades mexicanas, el FBI ayudó a recuperar y devolver un documento del siglo XVI firmado por Hernán Cortés que había sido robado del Archivo Nacional de México hace décadas. Otro ejemplo de cómo nuestra asociación produce resultados en muchos frentes para el beneficio de ambas naciones”, sostuvo en un mensaje en redes sociales.

Se trata de un documento firmado por el conquistador español referente a un libramiento de pago emitido el 20 de febrero de 1527 cuyo valor es incalculable, de acuerdo con la cancillería mexicana, que entregó la pieza al AGN el pasado 18 de mayo con la presencia de representantes de la embajada norteamericana.

Explicó que las gestiones de repatriación de este folio tienen sus inicios en mayo de 2022, cuando se remitió información al AGN referente a su venta por la casa de subastas Paul Fraser Collectibles en Estados Unidos. Para junio del mismo año, tras enviar pruebas de su pertenencia a México y al AGN, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Aunado a las pruebas físicas del expediente y a los dictámenes elaborados por las especialistas del AGN, la descripción jugó un papel esencial en la identificación para comprobar su pertenencia a la institución, subrayó.

El proceso de devolución a México comenzó en 2024 y, meses después, en agosto de 2025, el documento ya se encontraba resguardado en la embajada de México en Washington.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que “si bien este logro es motivo de celebración, no debe olvidarse que el trabajo interinstitucional entre las autoridades mexicanas, así como la cooperación bilateral con Estados Unidos, que por medio del FBI recuperó el bien, son acciones estratégicas que permiten la devolución del patrimonio nacional al país”.

Este documento pertenece a un grupo de folios con firmas de Hernán Cortés, sustraídos del volumen 362, legajo 203 del fondo Hospital de Jesús.

Se detalla que “las labores de identificación que realiza el AGN continúan, este hecho reafirma que el patrimonio documental de México no se vende: se protege, se preserva y se honra como parte esencial de nuestra historia. “Las gestiones realizadas por la Cancillería mexicana y por el AGN para devolver al país este libramiento de pago, así como para identificarlo y reincorporarlo a su acervo fortalece el compromiso del Estado mexicano con la preservación de los documentos que dan cuenta de su historia y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales”.