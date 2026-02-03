Rocha Moya pone en marcha el Operativo de Seguridad del Carnaval de Mazatlán 2026

El gobernador Rubén Rocha Moya puso en marcha de manera formal el Operativo de Seguridad del Carnaval de Mazatlán 2026, el cual contará con la participación de 3 mil elementos de las diferentes corporaciones de seguridad y de auxilio, 350 vehículos y 3 helicópteros.

Desde el parador turístico de las letras de Mazatlán, el mandatario estatal dio el banderazo simbólico al contingente de seguridad integrado por Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a las corporaciones de seguridad estatales y locales, y cuerpos voluntarios de auxilio, como Cruz Roja, Bomberos, Rescate Acuático y Protección Civil.

El secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, general Oscar Rentería Schazarino, fue el encargado de dar a conocer la composición del Operativo, el cual no concluirá con la finalización del Carnaval Internacional de Mazatlán, sino que se mantendrá durante febrero, marzo y la primera quincena de abril, para dar seguridad de la misma manera a los 18 carnavales regionales que se celebran en distintas ciudades del estado, en el que participarán 12 mil elementos, mil vehículos y los mismos 3 helicópteros.

Queremos transmitir un mensaje claro: pueden disfrutar de Mazatlán con confianza, las instituciones estarán presentes, atentas y trabajando de manera coordinada para acompañar estos eventos que forman parte de nuestra tradición, de nuestra cultura y de la vida social del puerto”, dijo.

El gobierno de Sinaloa puso en marcha el operativo de seguridad para blindar el Carnaval de Mazatlán 2026. Especial

El secretario de Seguridad explicó que la presencia institucional tiene como objetivo brindar seguridad y permitir que todo se desarrolle con normalidad, pues el Carnaval es un espacio de encuentro, de celebración y de convivencia.

Por ello, reiteramos el llamado al respeto, a la corresponsabilidad y a la confianza a las autoridades que estarán cuidando de todas y todos. Desde el Gobierno de México y del Gobierno de Estado reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y cercanía a la gente, invitamos a la población y a quienes nos visitan, a que se sumen a disfrutar todas las actividades del Carnaval, a vivirlas en familia, con respeto y alegría, con la certeza de que las instituciones estarán presentes para acompañarlos y cuidarlos”, añadió.

