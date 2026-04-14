Robots, goles y ciencia: así arranca el “futbol del futuro” rumbo a 2026 | VIDEO

Sobre una pequeña cancha instalada en el Auditorio Nanahuatzin, dos robots humanoides avanzan con pasos medidos, se acercan al balón y ensayan tiros a gol. No es un partido, pero sí una señal de hacia dónde apunta el “futbol del futuro”.

La escena forma parte del evento “Mundial Social México 2026 – Rumbo a la Copa FUTBOTMX: Tecnología, Salud y Deporte”, impulsado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.

Los robots, programados por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), son capaces de desplazarse, interactuar con el balón y ejecutar movimientos básicos, en una demostración que combina innovación tecnológica con el lenguaje universal del futbol.

Más allá de la exhibición, el proyecto forma parte de una estrategia nacional que busca vincular ciencia, educación y deporte rumbo al Mundial de 2026, con la realización de más de 500 actividades en todo el país.

Entre ellas destaca la Copa FutBotMX 2026, que se llevará a cabo del 24 al 26 de junio en la Ciudad de México, y cuya convocatoria está dirigida a estudiantes, investigadores y público en general interesados en la robótica aplicada al futbol.

Estas iniciativas han convertido universidades y escuelas en espacios donde la programación, la ingeniería y la creatividad se viven como una extensión de la pasión futbolera, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

En la cancha del INR, mientras los robots avanzan con precisión todavía limitada pero prometedora, la escena deja ver un contraste claro: el futuro ya se ensaya, aunque aún está en proceso de aprendizaje.

fdm