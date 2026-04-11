Roberto Velasco sostiene reunión en SRE con embajador de Estados Unidos

El recién nombrado canciller Roberto Velasco recibió esta semana en sus oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

La SRE dio a conocer en sus redes sociales, que Roberto Velasco y Ronald Johnson conservaron de los distintos temas de la agenda compartida.

En este marco, reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración sustentados en los principios que guían la relación bilateral para traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera", destacó.

Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una llamada de trabajo con el nuevo canciller mexicano, para felicitarlo por su designación.

De acuerdo con la SRE, la conversación se desarrolló en un ambiente cordial y productivo, en el que ambos funcionarios coincidieron en la importancia de mantener una relación estrecha entre México y Estados Unidos, considerada una de las más relevantes en la región.

El pasado 8 de abril, el Senado de la República ratificó el nombramiento de Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Roberto Velasco, quien anteriormente se desempeñaba como subsecretario para América del Norte de la SRE, sustituye en el cargo a Juan Ramón de la Fuente por propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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