Roberto Velasco recibe a Ronald Johnson, embajador estadunidense

El canciller mexicano, Roberto Velasco, recibió al embajador estadounidense, Ronald Johnson, con quien dialogó sobre los distintos temas de la relación bilateral, según reportó hoy la dependencia federal.

El secretario Roberto Velasco se reunió con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para dar seguimiento a la agenda bilateral. México y Estados Unidos trabajan de manera coordinada, con base en el respeto a las soberanías, la confianza mutua y la responsabilidad compartida”.

Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo este martes una reunión virtual de trabajo con las y los titulares de las representaciones de México en América Latina y el Caribe, con quienes conversó sobre las prioridades y oportunidades de nuestro país en la región.

El secretario subrayó que el diálogo bilateral con los pueblos hermanos latinoamericanos y caribeños es central para México, y que nuestras representaciones están comprometidas con ampliar el comercio y las oportunidades de inversión, fortalecer la imagen de México en la región y robustecer nuestra participación en el multilateralismo”, destacó la Cancillería.

Por la mañana, el secretario Roberto Velasco sostuvo una reunión de trabajo con el presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, para dialogar sobre proyectos de desarrollo sostenible y de integración económica en la región.

El secretario Velasco destacó a México como un destino ideal para la inversión, gracias a su infraestructura, al crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa y a los programas del Gobierno de México que incentivan su atracción”.

Este día, también, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, extendió sus felicitaciones a Andy Burnham por su nombramiento como 59º primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

México y el Reino Unido mantienen una relación diplomática de 200 años, sustentada en sólidos vínculos de amistad y cooperación que se han fortalecido a lo largo del tiempo en diversos ámbitos. Seguiremos trabajando para dar continuidad a nuestra colaboración y seguir fortaleciendo la relación bilateral entre México y el Reino Unido”.

Sheinbaum pide a SRE informe sobre espías rusos

Por Ximena Mejía

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informar sobre los señalamientos de Estados Unidos sobre la presencia de una red de inteligencia rusa operando desde México acreditados como diplomáticos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el gobierno de México aplica el mismo procedimiento al personal extranjero vinculado con tareas de seguridad, independientemente del país del que provenga, y rechazó que el tema implique un conflicto internacional.

A ver si Relaciones Exteriores nos puede decir si es factible dar algunas nacionalidades en general. Para cualquier otro país, igual que para Estados Unidos, lleva si hay una persona vinculada a seguridad de otro país, algún agente que tiene la embajada solicita, se hace el mismo procedimiento. Pero a ver si nos informa Relaciones Exteriores. Pero no tiene nada que ver con un asunto internacional ni mucho menos, sino con todos los países se hace exactamente lo mismo”, respondió.

La mandataria federal evitó confirmar si existe la presencia de espías rusos en territorio mexicano. Explicó que las acreditaciones o solicitudes relacionadas con personal extranjero se procesan bajo los mismos criterios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos reportó que agentes de inteligencia rusos operan en México bajo cobertura diplomática para recopilar información sobre territorio estadounidense. Esta acusación, incluida en un informe oficial presentado por el secretario de Estado Marco Rubio, ha provocado fricciones diplomáticas entre Washington y la Ciudad de México.