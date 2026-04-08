Roberto Velasco es el nuevo canciller; pleno del Senado lo ratifica

Roberto Velasco Álvarez es el nuevo secretario de Relaciones Exteriores tras la salida de Juan Ramón de la Fuente luego de que el pleno del Senado avalara el nombramiento que hizo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con 89 votos a favor y 30 en contra.

Durante la discusión en el pleno del Senado, los legisladores del PRI y PAN mostraron su rechazo a este cambio en la Secretaría de Relaciones Exteriores, no por tratarse de Roberto Velasco Álvarez, quien ha probado que tiene experiencia amplia para desempeñar dicho cargo, sino que su oposición es por la política exterior de México.

Al ingresar al recinto, Velasco Álvarez fue recibido entre aplausos por los senadores y se dirigió al centro del recinto y rindió protesta al cargo como nuevo canciller y posteriormente recibió el acta que confirma su nuevo cargo de manos de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

¿Quién es Roberto Velasco Álvarez?

Roberto Velasco Álvarez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas, con especialización en estrategias y finanzas, por la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago, una de las instituciones más prestigiosas en la materia.

Su preparación lo ha colocado como uno de los perfiles jóvenes más relevantes en temas de relaciones internacionales y gestión pública, ya que cuenta con amplia experiencia en el sector público, así como a su trayectoria en política exterior.

Trayectoria dentro de la SRE

A lo largo de su carrera, Roberto Velasco Álvarez ha ocupado diversos cargos clave dentro de la SRE, entre ellos:

Subsecretario para América del Norte

Jefe de la Unidad para América del Norte

Director General para América del Norte

Director General de Comunicación Social

Estos roles lo han posicionado como uno de los funcionarios con mayor conocimiento sobre la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá, así como sobre los temas estratégicos de la región.

Antes de su actual etapa en la cancillería, Velasco Álvarez colaboró como Coordinador de Estrategia y Política Pública del Director Regional para América del Norte, con sede en Washington D.C., donde contribuyó al desarrollo de políticas de cooperación y desarrollo regional.

Su combinación de experiencia técnica, formación académica internacional y paso por puestos de alto nivel en política exterior ha fortalecido su imagen como un perfil capaz de dirigir la Secretaría de Relaciones Exteriores en un contexto global complejo y dinámico.

vjcm