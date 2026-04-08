Ratifican a Roberto Velasco como canciller en comisiones del Senado

Por mayoría, Roberto Velasco Álvarez fue ratificado como el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en comisiones del Senado con 17 votos a favor y tres en contra del PRI y del PAN, tras la salida del ahora excanciller Juan Ramón de la Fuente, quien dejó el cargo debido a que se someterá a un proceso de rehabilitación de la espalda.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, Velasco Álvarez aclaró que el Estado mexicano no desconoce las dolorosas desapariciones de personas ni abandonará a las madres buscadoras, pero insistirá en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realice un trabajo más profesional y serio en la materia.

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“Bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias, que muchos de nosotros hemos acompañado en su búsqueda desesperada de sus familiares. Las madres buscadoras, los colectivos de búsqueda tienen toda nuestra empatía. Tienen toda nuestra solidaridad. Tienen nuestro compromiso de seguir trabajando en este tema, que sabemos que es desgarrador, que causa una enorme tragedia en la esfera de cada una de las personas y vamos a seguir trabajando”, respondió a una pregunta del senador priista Manuel Añorve.

Explicó que están en contra del trabajo del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, porque hizo una redefinición del concepto de desaparición forzada para las cuales no tiene facultades y aplica el artículo 34, que es para naciones que niegan la cooperación y niegan la desaparición forzada de manera sistemática, cosa que no sucede en el país; por el contrario, se trabaj todos los días para atender este problema.

“Lo vamos a seguir haciendo. No estamos negando los casos de desaparición y todo el dolor de las familias, los acompañamos, somos solidarios con todo lo que conlleva estas tragedias para cada una de las familias”, agregó.

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El panista Francisco Ramírez Acuña reconoció la trayectoria Roberto Velasco Álvarez, pero anunció el voto en contra; lo mismo hicieron los priistas Alejandro Moreno Cárdenas y Manuel Añorve, por lo que el voto quedó en 17 votos en favor y tres en contra. Este mismo miércoles, el pleno del Senado avalará el nombramiento .

Durante su exposición ante los integrantes de la comisión, Velasco Álvarez sustentó su idoneidad para el cargo y expuso el actuar de México en diversos temas de política exterior como es el asunto de la invasión de la embajada mexicana en Ecuador, de la muerte de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE, así como en lo que respecta al informe de una comisión de la ONU sobre desapariciones forzadas.

En el caso de Estados Unidos, aseguró que con él al frente de la cancillería seguirá trabajando en las principales prioridades que tienen que ver en materia comercial y económica, en la cooperación en seguridad basada en cuatro principios, así como en materia migratoria, en lo que respecta al combate al tráfico de armas y el tratado de aguas también será una prioridad en su gestión al frente de la dependencia.

Roberto Velasco es ratificado en comisiones del Senado Cuartoscuro

¿Quién es Roberto Velasco Álvarez?

Roberto Velasco Álvarez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas, con especialización en estrategias y finanzas, por la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago, una de las instituciones más prestigiosas en la materia.

Su preparación lo ha colocado como uno de los perfiles jóvenes más relevantes en temas de relaciones internacionales y gestión pública, ya que cuenta con amplia experiencia en el sector público, así como a su trayectoria en política exterior.

Trayectoria dentro de la SRE

A lo largo de su carrera, Roberto Velasco Álvarez ha ocupado diversos cargos clave dentro de la SRE, entre ellos:

Subsecretario para América del Norte

Jefe de la Unidad para América del Norte

Director General para América del Norte

Director General de Comunicación Social

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Estos roles lo han posicionado como uno de los funcionarios con mayor conocimiento sobre la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá, así como sobre los temas estratégicos de la región.

Antes de su actual etapa en la cancillería, Velasco Álvarez colaboró como Coordinador de Estrategia y Política Pública del Director Regional para América del Norte, con sede en Washington D.C., donde contribuyó al desarrollo de políticas de cooperación y desarrollo regional.

Su combinación de experiencia técnica, formación académica internacional y paso por puestos de alto nivel en política exterior ha fortalecido su imagen como un perfil capaz de dirigir la Secretaría de Relaciones Exteriores en un contexto global complejo y dinámico.

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