Roberto Velasco destaca caída de 76% en incautaciones de fentanilo tras llamada con Rubio

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que el lunes tuvo una charla vía telefónica con el Secretario de estado de los Estados Unidos, en la que abordó temas de cooperación en materia de seguridad, de combate a la delincuencia organizada y de migración.

Estuvimos al teléfono cerca de media hora y conversamos fundamentalmente sobre tres temas. En primer lugar, sobre la cooperación que tenemos en materia eh de seguridad, sobre seguir adelante eh naturalmente sobre los principios de los que ya hemos hablado muchas veces bajo el programa de cooperación en materia de seguridad fronteriza y aplicación de la ley.

“También conversamos sobre migración, hay resultados tanto en el tema de seguridad como en migración y tocamos ambos temas. En el caso del fentanilo (…) hay una disminución del 76% de las incautaciones de fentanilo en la frontera entre el inicio de la administración de la presidenta SHAM y el último mes del que tenemos registro”, puntualizó el Canciller.

Velasco adelantó que el viernes acudirá a México una delegación del Gobierno de los Estados Unidos para evaluar los resultados en la cooperación bilateral en esos temas.

Además, también se abordó el tema de la revisión de Tratado Comercial entre ambos países y Canadá.

Hay resultados en eh importantes en materia de migración irregular. Eh, es un tema en el que seguiremos trabajando siempre con respeto a los derechos humanos, siempre además nosotros abogando también por los derechos humanos eh de las y los mexicanos. Y finalmente también eh conversamos sobre la revisión del tratado sobre los temas comerciales”, detalló el funcionario.

Velasco destacó que el gobierno de México sigue a la espera de la explicación de las autoridades estadounidenses sobre los migrantes mexicanos que han fallecidos en los centros de detención.

Comentó que actualmente existen 14 mil migrantes mexicanos detenidos en esos centros, a la espera de ser repatriados o bien que se desahoguen los procesos legales que han iniciado.