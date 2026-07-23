Roberto Lazzeri se reúne con Sara Carter; dialogan sobre cooperación entre México y EU

El embajador mexicano, Roberto Lazzeri, sostuvo este día un encuentro con la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, para dialogar sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y prevención, así como las acciones que se han emprendido para desarticular a los cárteles de la droga.

Hablamos de la importancia de atender las causas y reducir la demanda, de los resultados alcanzados y de cómo fortalecer la cooperación para desarticular las cadenas de suministro de narcóticos que tanto afectan a nuestros pueblos. Estaremos colaborando de manera constante y estrecha para traducir esta agenda en resultados concretos”, subrayó en redes sociales.

Previo a esta reunión, el representante diplomático de nuestro país en Washington charló con Francis Brooke, subsecretario del Departamento del Tesoro, para avanzar en el trabajo conjunto en el combate a las finanzas ilícitas.

Iniciamos una conversación que será permanente sobre seguridad económica, pagos electrónicos y combate a las finanzas ilícitas. México y Estados Unidos avanzan mejor cuando trabajan juntos”, destacó.

Este día, también, el embajador Lazzeri participó en un foro con la Asociación McLarty de diplomacia y sector privado, encabezada por su presidente, Thomas “Mack” McLarty, y el embajador Lee Feinstein en el cual dialogó con representantes de empresas y sectores estratégicos.

Conversamos sobre las oportunidades que ofrece México para la inversión y la coproducción, así como sobre la importancia de brindar certidumbre, fortalecer las cadenas de valor y preservar al T-MEC como motor de competitividad y prosperidad compartida en nuestra región. Me dio gusto constatar el gran interés de los asistentes por conocer más sobre el Plan México y las oportunidades que ofrece nuestro país”, sostuvo.

La semana pasada se reunió con el director de ICE

El embajador mexicano en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, sostuvo la semana pasada una serie de reuniones con autoridades federales, legisladores y líderes de organizaciones civiles para atender las preocupaciones de México en materia migratoria y fortalecer la protección de las y los mexicanos en Estados Unidos.

Junto a la subsecretaria para América del Norte de la Cancillería, Cristina Planter, se reunió con el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) David Venturella, y el subdirector, Charles Wall, para abordar los casos de connacionales fallecidos durante operativos, como recientemente ocurrió con el caso del señor Lorenzo Salgado en Houston, Texas, o bajo custodia de esta agencia.

Planteamos la necesidad de esclarecer cada caso, garantizar acceso consular oportuno y notificación inmediata a las familias, y acordamos explorar mecanismos de coordinación para prevenir que se repitan.

Reiteramos que México respeta el derecho de cada país a aplicar sus leyes migratorias, pero que toda actuación de autoridad debe realizarse con pleno respeto a la vida, la dignidad y los derechos de las personas”, sostuvo.

También, dialogaron con los representantes Adriano Spaillat, Lou Correa y Sylvia García del grupo de congresistas hispanos, sobre la protección de las y los mexicanos, migración y seguridad fronteriza.

Agradezco su disposición para mantener una interlocución abierta y fortalecer la coordinación con el Congreso y sus facultades de supervisión”, resaltó el representante mexicano en Washington.

Los funcionarios también charlaron con el senador Gary Peters, líder demócrata del Comité de Seguridad Interna del Senado, sobre migración, seguridad fronteriza, comercio y la revisión del T-MEC.

Coincidimos en que la coordinación bilateral es indispensable para una frontera segura, ordenada y eficiente”.

El embajador Lazzeri Montaño y la subsecretaria Planter Riebeling se encontraron con el congresista Toc McClintock con quien intercambiaron puntos de vista sobre libre comercio e integración económica de América del Norte, y resaltaron la migración como un tema compartido de la relación bilateral.

La agenda concluyó este jueves con las organizaciones Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC)-que apoya a la familia del connacional Lorenzo Salgado-con Mi Familia Vota, Latino Victory y UnidosUS que apoyan a los migrantes latinos, especialmente a los mexicanos que son mayoría en l sociedad americana.

La protección de nuestras comunidades exige coordinación permanente entre la Embajada, la red consular y quienes acompañan cada día a las y los mexicanos. Gracias por su compromiso”, expresó.