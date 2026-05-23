Roban objetos religiosos de iglesia en Guanajuato: “es una grave ofensa a Dios”

La comunidad de San Felipe se encuentra profundamente indignada tras confirmarse la profanación del Templo de Nuestra Señora de la Esperanza, ocurrido durante la noche del viernes 22 de mayo y la madrugada del sábado 23. Personas ingresaron al recinto religioso y sustrajeron el Sagrario, que contenía el Santísimo Sacramento, considerado por la Iglesia Católica como el símbolo más sagrado de la fe.

El párroco José de Jesús Pérez Negrete dio a conocer la noticia a través de las redes sociales del templo San Bartolo Católico, perteneciente a la parroquia de Santa María de Guadalupe Reina de los Apóstoles en la comunidad de San Bartolo de Berrios.

Con profundo dolor, les comparto la lamentable noticia de que en este templo de la Esperanza (…) se han robado el sagrario con el Santísimo Sacramento”, expresó el sacerdote.

Llamado a la comunidad

El párroco instó a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de lo robado a acudir con las autoridades correspondientes o directamente a la parroquia para realizar la denuncia.

Hago un llamado a todas las personas que sepan algo, que lo digan, que lo denuncien y me lo hagan saber a mí o a cualquier autoridad. De la misma manera, a todas las personas que son cómplices de lo robado (…) están compartiendo el mismo delito y el mismo mal”, señaló Pérez Negrete.

Reacción de la Arquidiócesis de León

La Arquidiócesis de León lamentó profundamente los hechos y manifestó su solidaridad con los feligreses de San Felipe, subrayando que este tipo de actos constituyen una grave ofensa a la fe católica.

“Toda profanación de un lugar sagrado constituye una grave ofensa a Dios, un agravio a la fe del pueblo creyente y una herida para la comunidad eclesial que encuentra en el templo un espacio de encuentro con Cristo, de oración y de celebración de los sacramentos”, expresó en un comunicado oficial.