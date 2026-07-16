Puebla garantiza mayor seguridad tras captura de tirador de Atlixcáyotl

El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, garantizó mayor seguridad en la Vía Atlixcáyotl mediante el uso de inteligencia policial y la coordinación estrecha entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.

El mandatario estatal señaló que en la entidad no hay impunidad y que quien cometa un delito deberá enfrentar la ley. En este sentido, destacó que la detención del sujeto que disparaba contra automovilistas con un arma de fuego fue resultado de una investigación coordinada, respaldada por tecnología, labores de inteligencia y más de dos mil horas de trabajo especializado.

Detenido era empresario farmacéutico; investigaciones siguen abiertas

Luego de la captura de Rafael “N”, presunto responsable de las agresiones, se confirmó que el detenido es un empresario de la industria farmacéutica de origen español y proveedor gubernamental desde 2005. Asimismo, se reveló que podrían existir más denuncias en su contra, por lo que las indagatorias continuarán hasta llegar a las últimas consecuencias.

Señaló que en la entidad se garantiza el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, aunque subrayó que no habrá cabida para la impunidad. Asimismo, confirmó que el detenido es un empresario español del sector farmacéutico, quien ha sido proveedor desde 2005. Agregó que podrían presentarse más denuncias en su contra, por lo que las investigaciones permanecerán abiertas hasta el total esclarecimiento de los hechos.

En Puebla, quien comete un delito se enfrenta al escrutinio de la ley, sea quien sea: con el parentesco que tenga, con el compadrazgo que tenga, con la afiliación partidista política que tenga o con la condición económica que tenga, será investigado, sancionado y se le aplicará la ley por parte de las autoridades competentes”, sentenció el gobernador.

Armenta destaca combate a la delincuencia

Destacó que su administración mantiene una estrategia firme contra la delincuencia y recordó que, durante su gobierno, también han sido detenidos personajes que presuntamente operaron por lo menos durante dos sexenios con el respaldo de autoridades. De igual forma, indicó que mientras en el primer año de la administración se localizaba un promedio de 1.5 tomas clandestinas en ductos de combustible, actualmente la cifra es de dos, lo que, afirmó, refleja el fortalecimiento de las labores de vigilancia y del combate a este delito.

Reconoció el desempeño de la Fiscalía y la titularidad de Seguridad, de quienes destacó que cumplen con su responsabilidad de manera institucional.

*mcam