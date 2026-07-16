Identificación tardía El Jando piloto El Mayo

Mauro Alberto “N” o Alejandro “N”, alias El Jando, fue extraditado a Estados Unidos sin ser identificado plenamente por las autoridades de México como integrante del Cártel de Sinaloa.

A través de una ficha informativa, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que El Jando fue plenamente identificado como un presunto integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa, luego de que nuevas diligencias periciales permitieran establecer su verdadera identidad y reforzar las investigaciones en su contra.

FGR confirma la identidad de El Jando

Agregó que la captura de este individuo ocurrió el 8 de febrero de 2025 en la comunidad de Jesús María, municipio de Culiacán, Sinaloa, tras un enfrentamiento entre fuerzas federales e integrantes de un grupo delictivo que se desplazaban en un vehículo blindado.

Mauro Alberto Núñez Ojeda, identificado como “El Jando” o “El Jondo”. Cuartoscuro y Facebook

Durante la agresión contra los elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, murió un militar y cinco más resultaron lesionados.

La FGR precisó que, al momento de su puesta a disposición, el detenido proporcionó un nombre distinto al suyo. Sin embargo, los dictámenes periciales practicados posteriormente permitieron confirmar su identidad real, lo que fortaleció las investigaciones que se seguían en su contra.

Las investigaciones continuaron tras la extradición

Como resultado de las indagatorias, un juez lo vinculó a proceso por diversos delitos. Las autoridades federales lo ubicaron como un operador con funciones relevantes dentro del Cártel de Sinaloa y consideraron que representaba un riesgo para la seguridad nacional.

Durante las primeras declaraciones ministeriales, Mauro Alberto “N” rechazó cualquier relación con la organización criminal y negó haber participado en sus actividades.

La Fiscalía recordó que en agosto de 2025 fue entregado a las autoridades de Estados Unidos junto con otros 25 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, procedimiento realizado con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

Nuevos indicios reforzaron el caso

No obstante, las investigaciones continuaron en México. La dependencia informó que, en junio de 2026, la actual administración de la FGR encontró nuevos indicios dentro de las carpetas de investigación que establecen coincidencias entre la voz y las huellas dactilares de Mauro Alberto “N” y las del piloto que presuntamente trasladó, el 26 de junio de 2025, a Ismael “N” y Joaquín “N”.

*mcam