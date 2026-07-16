Jara admite uso de autos asegurados; Fiscalía de Oaxaca reparte unidades

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, reconoció públicamente que la Fiscalía General del Estado (FGEO) entrega vehículos asegurados y bajo resguardo judicial a servidores públicos y presidentes municipales.

Según el mandatario morenista, esta práctica beneficia principalmente a alcaldes de localidades con alta marginación, electos por sistemas normativos internos (usos y costumbres) y que cuentan con presupuestos limitados.

Muchos presidentes municipales nos piden vehículos, entonces yo le pido al fiscal que nos apoye, con los vehículos que están (…) en depositaría o decomisados y hay varios presidentes municipales que los tienen”, admitió Salomón Jara, justificando la medida bajo el argumento de que algunas unidades llevaban hasta 10 años abandonadas y las autoridades locales las repararon para ponerlas en circulación.

Víctima rastreó su vehículo y descubrió dónde estaba

La declaración del gobernador se dio tras la denuncia de una víctima de robo de vehículo.

El propietario rastreó su automóvil mediante GPS y descubrió que la unidad no estaba en un corralón oficial, sino en posesión de terceros, específicamente, en manos del comisionado de Mazatlán Villa de Flores, en la Sierra de Flores Magón.

El funcionario municipal habría solicitado y recibido directamente el vehículo bajo este esquema avalado por el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla.

Ante la ola de críticas y el cuestionamiento legal sobre el uso de bienes que forman parte de procesos judiciales activos, la Contraloría Interna y la Visitaduría General de la FGEO iniciaron indagatorias formales bajo los expedientes 83/A.I./C.I./2026 y 466/vis.gral./2026.

Fiscalía anuncia medidas tras la polémica por uso de autos asegurados

Bajo presión por las investigaciones, la Fiscalía anunció un paquete de medidas para acotar la discrecionalidad en el manejo de unidades aseguradas.

La autoridad informó que ya redujo de 60 a 22 los vehículos entregados bajo la cuestionada figura de depositaría y aseguró que el objetivo es extinguir definitivamente este esquema de asignación a ayuntamientos.

Asimismo, la Fiscalía General de Oaxaca estableció que todo vehículo recuperado deberá ser devuelto a su dueño legítimo en un plazo máximo de 72 horas una vez acreditada su propiedad.

Para transparentar el proceso, la próxima semana se habilitará un padrón público de consulta en línea con el registro de unidades robadas y recuperadas en la entidad.

Adicionalmente, el organismo puso en marcha un servicio de verificación gratuita, disponible mediante cita en su Centro de Atención en Línea, para que los ciudadanos puedan certificar que un vehículo no cuenta con reporte de robo antes de concretar una compra.

*mcam