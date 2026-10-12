Roban un millón de pesos en joyas y centenarios en casa de médico retirado

En Tlaxcala, sujetos armados entraron a la casa de un médico retirado y robaron joyas, centenarios y otros artículos, el monto de lo robado asciende a un millón de pesos.

Fue la mañana del pasado sábado en una vivienda ubicada sobre la Privada Abasolo.

El afectado, identificado como Carlos “N”, de 68 años de edad, salió con su esposa de casa alrededor de las 10:30 de la mañana para dar una caminata.

Al regresar, el médico se percató que el portón de su vivienda estaba destrozado, al igual que la chapa y los candados.

Al ingresar a su domicilio se percató que un sujeto alto de aproximadamente 1.80 metros, tez blanca, vestía con sudadera negra, quien iba saliendo del inmueble.

El doctor intento detenerlo, pero el sujeto le lanzó un desarmador para que soltará el portón y logrará escapar.

Cuando entró a su casa y revisó su recámara encontró todo desordenado, las joyas y centenario ya no estaban.

Las víctimas llamaron al número 911 para pedir ayuda.

Las autoridades llegaron al lugar para iniciar las primeras investigaciones.

Además, pidieron a los afectados presentar su denuncia ante las autoridades.

Vecinos proporcionaron algunas imágenes del vehículo en el que escaparon, se trata de un automóvil color gris oscuro con placas de circulación MKW-586.

La Fiscalía de Tlaxcala ya realizan las investigaciones pertinentes.