Ratero intenta robar una pantalla y… ¡Se le cae!

Unas cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un sujeto intentó salirse con la suya al robar una pantalla en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

A través de sus redes sociales, el restaurante aprovechó para compartir el trago amargo, así como para advertir a los vecinos del sector y solicitar el apoyo de la ciudadanía para identificar al presunto responsable.

En el video se observa cómo un hombre llega a bordo de una bicicleta, la cual deja escondida detrás de un árbol en el porche de una vivienda cercana al local. Posteriormente, ingresa al establecimiento y se dirige directamente a la pantalla que se encontraba montada en lo alto del lugar.

El sujeto utilizó una silla de plástico color rojo para poder desmontar la televisión; sin embargo, antes de poder sujetarla con firmeza, el aparato se le resbaló y cayó estrepitosamente al suelo.

En las imágenes se aprecia cómo el hombre se detiene un segundo a revisarla, la levanta del piso y finalmente sale del negocio cargando la pantalla dañada.

Ratero regresó por su bicicleta

Lo que más causó indignación y asombro entre los usuarios en redes sociales fue que, momentos después de huir, el hombre regresó caminando al sitio —ya sin la pantalla— únicamente para recoger la bicicleta que había dejado escondida y retirarse del lugar como si nada hubiera pasado.

¿Cómo denunciar un robo en Monterrey?

Si eres víctima o testigo de un delito similar en la Zona Metropolitana de Monterrey, las autoridades locales y estatales ponen a disposición los siguientes canales oficiales para interponer la denuncia correspondiente:

Línea de Emergencia 911: Úsala de inmediato para solicitar la presencia de la Policía Municipal o Fuerza Civil si el delito está ocurriendo en tiempo real o acaba de suceder.

Denuncia Anónima (089): Si cuentas con información sobre el presunto responsable o la ubicación de los objetos robados, puedes llamar a este número de manera confidencial y gratuita.