Declaran culpable a Gabriel “Z” por abuso sexual agravado contra su hija Dafne

Eliseo Sánchez Wong, juez del Sistema Penal en Tamaulipas, declaró culpable a Gabriel “Z” por el delito de abuso sexual agravado en agravio de su hija, Dafne Zapata Quintos, entonces menor de edad, quien posteriormente fue asesinada en una escuela militarizada durante un curso.

La resolución se dictó la tarde del lunes 12 de octubre en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante.

El juzgador señaló que existían pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado.

Como parte del proceso, se programó para el 15 de octubre la audiencia en la que se determinarán la pena y la reparación del daño.

La sanción que podría recibir Gabriel oscila entre 20 y 30 años de prisión, aunque la decisión final corresponde al juez.

El proceso contra Gabriel data de 2019, cuando Dafne tenía 6 años.

La denuncia fue presentada por la entonces esposa del señalado, Alejandra Quintos, hoy su exmujer.

Gabriel permaneció preso alrededor de dos años, pero obtuvo su libertad mediante diversos amparos después de que el delito fue reclasificado.

Dafne es la joven que perdió la vida el 16 de julio de 2026, tras sufrir agresiones extremas al iniciar un curso de verano en la escuela militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas.

En este caso, varias personas ya han sido detenidas y el proceso continúa.

Sin embargo, dentro de estas investigaciones se dio a conocer que Dafne había presentado años atrás una denuncia por abuso sexual, en la que acusaba a su propio padre de la agresión.

Por su parte, Gabriel adelantó que apelará la resolución y cuestionó el procedimiento del juez, al asegurar que había numerosas pruebas a su favor.

En tanto, Alejandra Quintos celebró el resultado y aseguró que todas las pruebas lo incriminaban.