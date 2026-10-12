Vinculan a proceso al doctor Maximiano por ocho muertes relacionadas con sueros

El doctor Jesús Maximiano Verduzco Soto, acusado de homicidio culposo por responsabilidad médica, fue vinculado a proceso penal por un juez, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por la muerte de ocho pacientes a quienes aplicó sueros vitaminados y por las afectaciones a la salud de otros 12 pacientes, en hechos ocurridos en Hermosillo, Sonora.

Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJE) de Sonora, confirmó que, en una audiencia celebrada el pasado sábado, el médico inculpado fue ingresado al Centro de Readaptación Social Hermosillo 1.

El magistrado presidente detalló que, durante la audiencia de vinculación a proceso, el juez determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y para que la defensa del médico presente más pruebas. En tanto, el acusado continuará el proceso en prisión.

“El agente del Ministerio Público imputó un delito culposo y la defensa mostró las excepciones que consideró pertinentes, el juez lo vinculó a proceso, está sujeto a proceso el doctor por lo pronto y con prisión preventiva, eso es lo que tenemos”, aseguró Acuña Griego.

El presidente del Supremo Tribunal dijo que faltarían dos audiencias legales, en las que se determinarán su culpabilidad o inocencia, así como la pena que podría recibir.

Además, explicó que la acusación formulada por el Ministerio Público del Fuero Común es por homicidio culposo por responsabilidad médica, delito que alcanza una pena superior a los 10 años.