Roban a ingenieros equipo valuado en 100 mil pesos en Tlaxcala

Sujetos armados despojaron a ingenieros de un equipo de topografía valuado en 100 mil pesos en el municipio de Papalotla, Tlaxcala.

Fue este martes cuando los ingenieros que trabajan para una empresa estaban realizando mapeo y gráficas en la zona cuando fueron sorprendidos de manera violenta por hombres armados despojándolos del valioso equipo en la carretera Vía Corta.

En el reporte, los afectados indicaron que dos sujetos, uno vestido de negro y otro de blanco, los amagaron con un arma de fuego para obligarlos a entregar una estación total y un prisma de topografía, equipo cuyo valor comercial se estima en aproximadamente 100 mil pesos.

Tras obtener el botín, los hampones huyeron a pie con dirección a la Vía Corta, donde se perdieron de vista.

Policías municipales brindaron apoyo a los ingenieros y realizaron recorridos de búsqueda, pero fue imposible dar con los responsables del robo.

Los oficiales brindaron asesoría a los afectados para que acudieran a la Fiscalía General de Justicia del Estado para levantar la denuncia correspondiente

Roban pastelería

Delincuentes vaciaron con toda tranquilidad una pastelería y hasta realizaron tres viajes en una camioneta para trasladar el refrigerador y vitrinas en San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Los tres sujetos abrieron la sucursal de la pastelería "La Confitería", ubicada en el barrio de Tlaltepango, sobre la calle Zaragoza esquina con 18 de Marzo.

La ciudadanía de San Pablo del Monte se queja de la inseguridad que azota desde hace tres años este municipio.

Por lo que piden a las autoridades estatales y municipales mayor vigilancia, policías capacitados para que hagan frente a la ola de robos y homicidios en la zona.

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JCS