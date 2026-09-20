Presupuesto y planeación, claves para avanzar en la prevención de riesgos: Liz Salgado

Insistirá en incorporar recursos para el Centro de Gestión Integral de Riesgos en el Presupuesto 2027 y en fortalecer esta materia dentro del Plan General de Desarrollo.

A 41 años de los sismos de 1985 y nueve de los ocurridos en 2017, la diputada panista Liz Salgado señaló que presupuesto y planeación deben ser dos prioridades para fortalecer la prevención de riesgos en la Ciudad de México, y llamó a aprovechar tanto la discusión del Presupuesto de Egresos 2027 como la definición del Plan General de Desarrollo para avanzar en ambos frentes.

La legisladora reconoció que durante las últimas cuatro décadas la Ciudad ha construido una importante cultura de prevención y señaló que el Segundo Simulacro Nacional realizado este 19 de septiembre permite mantener activos los protocolos de actuación y recordar a la población la importancia de estar preparada ante una emergencia. El ejercicio nacional se realizó este sábado a las 12:00 horas.

Los sismos de 1985 y 2017 transformaron nuestra manera de entender la protección civil. Hoy tenemos una ciudadanía mucho más consciente de los riesgos y de la importancia de saber cómo actuar. El siguiente paso es acompañar esa cultura de prevención con mejores herramientas, infraestructura y planeación”, señaló.

En materia presupuestal, Salgado anunció que durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2027 insistirá en destinar recursos para avanzar en la creación del Centro de Gestión Integral de Riesgos, propuesta que ya impulsó durante la discusión presupuestal anterior.

Destacó que no se trata de una propuesta aislada. El proyecto de Plan General de Desarrollo 2025-2045 contempla como estrategia de corto plazo la creación del Centro de Gestión Integral de Riesgos, la actualización del Atlas de Riesgos y el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana Multiamenaza.

Si ya existe consenso sobre la necesidad de contar con estas herramientas, tenemos que comenzar a financiarlas. Por eso volveremos a plantear que el Presupuesto 2027 incluya recursos para avanzar en el Centro y fortalecer nuestra capacidad de monitoreo y prevención”, afirmó.

La legisladora consideró que el segundo pendiente se encuentra en la planeación de largo plazo y señaló que la discusión del Plan General de Desarrollo debe aprovecharse para fortalecer sus objetivos, estrategias y acciones en materia de gestión integral de riesgos.

Recordó que este documento tendrá consecuencias concretas para la política de prevención de los próximos años. La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil establece que el Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México es el instrumento rector del Sistema y debe elaborarse, entre otros instrumentos, en el marco del Plan General de Desarrollo. Además, constituye el marco para la elaboración de los programas de las alcaldías.

Lo que definamos en el Plan General de Desarrollo va a orientar buena parte de la política de prevención de los próximos años. Tenemos que fortalecer el conocimiento de los riesgos, su monitoreo, los sistemas de alerta, la actualización de los Atlas y la coordinación entre el Gobierno y las alcaldías”, sostuvo.

Salgado señaló que los aniversarios de 1985 y 2017 deben servir no solamente para recordar a las víctimas y realizar simulacros, sino también para evaluar qué capacidades ha construido la Ciudad y cuáles siguen pendientes.