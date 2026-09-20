Hallan muerto a estudiante de la Universidad Veracruzana tras 14 días desaparecido

Josué Hernández Cayetano, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), fue hallado sin vida este viernes 18 de septiembre, luego de permanecer 14 días desaparecido en Xalapa.

Tenía 21 años y cursaba el programa de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información, en la Facultad de Estadística e Informática. Además, estudiaba inglés y chino básico en el Centro de Idiomas Xalapa.

La Universidad Veracruzana confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del joven. Con ello terminó una búsqueda que comenzó el 5 de septiembre, cuando Josué salió de su domicilio en la zona de Marina Nacional.

Durante esos 14 días, su nombre circuló en redes sociales acompañado de una petición insistente: compartir su ficha de búsqueda y aportar cualquier información que ayudara a encontrarlo.

La ficha de búsqueda por la desaparición de Josué. Facebook

La mañana en que desapareció

De acuerdo con los datos difundidos por familiares y amigos, Josué salió de su domicilio el 5 de septiembre en un estado que describieron como “alterado”.

También señalaron que se encontraba bajo medicación y que, antes de salir, dejó su teléfono celular en casa.

El joven habría abordado una camioneta Nissan X-Trail negra, modelo 2005, con placas YJJ-5400 del estado de Veracruz.

Esos datos fueron incorporados a la ficha de búsqueda que comenzó a compartirse entre familiares, amigos y usuarios de redes sociales.

Durante los días siguientes, la fotografía y los datos de Josué fueron replicados con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlo o aportar información sobre su paradero.

Pero los días transcurrieron sin que llegara la noticia que su familia esperaba.

Catorce días después

El viernes 18 de septiembre llegó la confirmación de que Josué había sido localizado sin vida.

La Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz desactivó la ficha correspondiente y agradeció a la ciudadanía por la colaboración durante las labores de búsqueda.

La Universidad Veracruzana también confirmó el fallecimiento de su alumno.

La Facultad de Estadística e Informática lamentó la pérdida, mientras que el Centro de Idiomas Xalapa publicó una esquela con la fotografía institucional del joven.

“Lamentamos esta sensible pérdida. En estos momentos difíciles, los acompañamos de corazón y deseamos mucha fortaleza para su familia”.

En otro mensaje de condolencias, el Centro de Idiomas expresó.

Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amistades y seres queridos, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor. Descanse en paz”.

Las instituciones donde Josué estudiaba pasaron así de participar indirectamente en la preocupación por su desaparición a despedir públicamente al joven.

Una búsqueda que movilizó a familiares y amigos

La desaparición de Josué generó llamados constantes para compartir su información.

La ficha contenía los datos del estudiante y del vehículo en el que habría salido de su domicilio. Sus familiares recurrieron a las redes sociales para ampliar el alcance de la búsqueda y solicitar apoyo a la ciudadanía.

El objetivo era encontrarlo.

Catorce días después, la búsqueda terminó con el hallazgo de su cuerpo.

Hasta la información disponible, no se han dado a conocer públicamente todos los detalles sobre las circunstancias en las que fue localizado ni una explicación oficial completa sobre su fallecimiento. Por ello, cualquier hipótesis sobre lo ocurrido debe permanecer sujeta a la investigación de las autoridades.