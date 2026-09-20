Mexicana fortalece su flota aérea con la llegada de su noveno Embraer E2

Mexicana de Aviación incorporó a su flota el noveno avión Embraer E2, modelo 190-E2 con matrícula XA-MXI, el cual cuenta con una capacidad para 108 pasajeros en configuración de cabina 2+2. Con este ingreso, la aerolínea alcanzó una capacidad conjunta de 57,020 asientos mensuales, cifra que representa un incremento de aproximadamente 11.04% en su capacidad instalada en comparación con las ocho aeronaves que operaba previamente.

El arribo de la nueva unidad se registró a las 14:14 horas en la sede del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en Santa Lucía, Estado de México. La empresa puntualizó en el Comunicado de Prensa No. 21 que esta adquisición corresponde al cuarto avión del modelo Embraer E190-E2 que suma a sus operaciones, consolidando de esta forma una nueva etapa de crecimiento proyectada para el desarrollo de la conectividad en el territorio nacional.

Al respecto, la compañía aérea destacó de manera institucional que este avance fortalece su objetivo central de "conectar a México con México", buscando movilizar pasajeros y generar oportunidades que contribuyan al desarrollo de las distintas regiones del país. Asimismo, la aerolínea señaló que el aumento operacional responde directamente a las necesidades de movilidad de los usuarios y a la demanda actual de los diversos mercados del sector aeronáutico.

Mexicana puso a disposición de la ciudadanía sus canales oficiales para consultas de itinerarios e información general, entre los que se encuentran su sitio web mexicana.gob.mx, las líneas telefónicas 55 MEXICANA (6394 2262) y 800 4170 001, su aplicación móvil para sistemas iOS y Android, así como la cuenta oficial @MexicanaVuela_ en redes sociales.